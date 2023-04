Challú: "Dolarizar es una fantasía irrealizable en Argentina"

“Argentina es un país independiente y soberano, que tiene y debe tener moneda propia y control sobre la misma a través de la institución monetaria adecuada; la dolarización va en contra de este principio fundamental, pero, lo que agrava la propuesta, es que está formada por un conjunto de fantasías que la tornan contraproducente y, aún más, irrealizable” , aseguró Pablo Challú , economista y ex secretario de Comercio.

Challú explicó que: “normalmente cuando el país afronta una crisis de proporciones como la que hoy estamos sufriendo, aparece la propuesta de dolarizar. Puesto en términos simples, la idea sería que el gobierno se vea obligado a equilibrar el presupuesto al no poder recurrir al BCRA ya que éste. por supuesto, no podría emitir dólares. Este hecho hace que ya no sea necesaria la existencia del BCRA. Así que, sin déficit fiscal y sin una entidad que emita dinero, la inflación, dicen, tenderá a desaparecer. A esta altura cabría preguntarse si la dolarización es la panacea que dice ser oes, más bien, una fantasía”.