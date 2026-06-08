La mini serie de acción y suspenso de Prime Video con un elenco de lujo y las mejores críticas + Agregar ámbito en









La tensión e incertidumbre de esta historia te van a mantener pegado a la pantalla hasta el final. Conocé de qué se trata.

Una serie que te va a mantener pegado a la pantalla de principio a fin, en Prime Video. Imagen: Prime Video

Prime Video cuenta en su catálogo con varias producciones de espionaje y suspenso que lograron conquistar tanto a la crítica especializada como al público. Entre ellas se destaca una mini serie que, a pesar de haberse estrenado hace algunos años, sigue siendo una de las recomendaciones más frecuentes para los amantes de la acción inteligente y las historias llenas de tensión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Basada en una reconocida novela de espionaje, esta producción combina escenarios internacionales, operaciones encubiertas, traiciones y personajes complejos. Su calidad visual, el ritmo narrativo y las actuaciones de primer nivel la convirtieron en una de las ficciones más aclamadas de su género.

Se trata de El infiltrado (The Night Manager), la exitosa miniserie protagonizada por Tom Hiddleston y Hugh Laurie que recibió elogios por su atrapante trama de espionaje y por un reparto repleto de figuras reconocidas de la televisión y el cine.

El infiltrado Tom Hiddleston protagoniza esta serie que no te vas a querer perder en Prime Video. Imagen: Prime Video

De qué trata El infiltrado La historia sigue a Jonathan Pine, un exsoldado británico que trabaja como gerente nocturno en hoteles de lujo. Su vida cambia por completo cuando se cruza con información vinculada a una poderosa organización dedicada al tráfico internacional de armas.

A partir de ese momento, los servicios de inteligencia lo reclutan para llevar adelante una misión extremadamente peligrosa: infiltrarse en el círculo más cercano de uno de los comerciantes de armas más influyentes y temidos del mundo. El infiltrado Con la destacada participación de Hugh Laurie. Imagen: Prime Video Lo que sigue es una historia cargada de suspenso, operaciones secretas, identidades falsas y constantes juegos de confianza. Cada episodio aumenta la tensión mientras el protagonista intenta mantener su cobertura sin revelar sus verdaderas intenciones. Con una producción de nivel cinematográfico, paisajes espectaculares y actuaciones memorables, "El Infiltrado" logra combinar acción, drama y espionaje en una propuesta atrapante que mantiene el interés de principio a fin y que resulta ideal para quienes disfrutan de los thrillers sofisticados. Prime Video: tráiler de El infiltrado Embed - El Infiltrado - Nueva Temporada I Tráiler Oficial Prime Video: elenco de El infiltrado Tom Hiddleston (Jonathan Pine)

Hugh Laurie (Richard "Dickie" Onslow Roper)

Olivia Colman (Angela Burr)

Elizabeth Debicki (Jed Marshall)

Tom Hollander (Major Lance "Corky" Corkoran)