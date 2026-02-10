Llega el Año Nuevo Chino y se espera un récord de 9.500 millones de viajes: cuándo es y las principales atracciones

China se prepara para una de las celebraciones más significativas de su calendario cultural , un evento que no solo tiene peso simbólico sino también una dimensión social y económica gigantesca. El Año Nuevo Lunar mueve a millones de personas dentro y fuera del país, activa tradiciones milenarias y pone a prueba infraestructuras pensadas para lo cotidiano, no para semejante marea humana.

Este año, las proyecciones oficiales anticipan cifras que llaman la atención incluso en un país acostumbrado a los grandes números. La magnitud de los desplazamientos internos vuelve a instalar el debate sobre planificación, controles y desigualdades regionales. Al mismo tiempo, la celebración funciona como termómetro del consumo, el turismo y el humor social tras años de restricciones sanitarias.

Aunque el festejo se replica en varios países de Asia y en comunidades chinas alrededor del mundo, es en China continental donde el fenómeno alcanza su punto máximo . Las tradiciones se mantienen, se adaptan y conviven con una realidad urbana hiperconectada, donde lo ancestral y lo moderno van a la par, no siempre sin tensiones.

El Año Nuevo Lunar no tiene una fecha fija en el calendario occidental. Se rige por los ciclos de la Luna y suele ubicarse entre finales de enero y mediados de febrero. En esta ocasión, la celebración comienza el 10 de febrero y da inicio al año del Dragón, una figura asociada a fuerza, prosperidad y buena fortuna dentro del zodíaco chino.

El festejo oficial se extiende durante varios días, aunque las celebraciones pueden durar hasta dos semanas, culminando con el Festival de los Faroles . Durante ese período, muchas actividades laborales se detienen o funcionan a ritmo reducido, algo que impacta de lleno en la organización cotidiana del país.

Año Nuevo Chino La Plata.jpg 24CON

Viajes récord para la celebración

Las autoridades chinas estiman que durante este período se realizarán alrededor de 9.500 millones de desplazamientos, sumando trayectos en tren, avión, rutas y transporte urbano. El número incluye viajes de ida y vuelta, pero igual marca un techo histórico.

El fenómeno tiene nombre propio: chunyun, la migración estacional más grande del planeta. Millones de trabajadores regresan a sus ciudades natales para reencontrarse con sus familias. Conseguir pasajes, enfrentar demoras o viajar horas de pie sigue siendo parte del combo.

año nuevo chino.jpg Pixabay

Cómo se festeja el Año Nuevo Lunar en China

Las celebraciones combinan rituales domésticos y eventos públicos. La cena de reunión familiar es clave, con platos simbólicos como pescado, empanadillas llamadas jiaozi y fideos largos, ligados a abundancia y longevidad. Las casas se decoran con rojo, color asociado a la suerte, y se reparten sobres con dinero, conocidos como hongbao.

En las calles, desfiles, danzas del dragón y fuegos artificiales marcan el pulso festivo, aunque en algunas ciudades hay restricciones por seguridad o contaminación sonora. La tradición convive con aplicaciones móviles para enviar saludos o dinero digital, una muestra de cómo el festejo se adapta a los tiempos actuales.