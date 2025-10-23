China y EEUU buscan calmar la tensión comercial con una nueva ronda de negociaciones en Malasia







Delegaciones de ambos países se reunirán del 24 al 27 de octubre en Kuala Lumpur para intentar frenar la escalada arancelaria.

El viceprimer ministro chino He Lifeng encabezará la delegación que se reunirá con funcionarios estadounidenses en Kuala Lumpur. Reuters

China confirmó que el viceprimer ministro He Lifeng encabezará una delegación para reunirse con funcionarios estadounidenses en Malasia entre el 24 y el 27 de octubre, en una nueva ronda de conversaciones comerciales destinada a desactivar el enfrentamiento entre las dos mayores economías del mundo.

El Ministerio de Comercio chino informó este jueves que el encuentro tendrá lugar en la capital malaya para “discutir asuntos importantes” en los lazos comerciales bilaterales. La cita llega tras una serie de medidas arancelarias cruzadas que elevaron significativamente la tensión entre Washington y Pekín.

eeuu-china.jpg Las negociaciones buscan reducir la tensión tras nuevas medidas arancelarias entre las dos mayores economías del mundo. Depositphotos He, principal negociador comercial de China y colaborador cercano del presidente Xi Jinping, mantuvo una conversación telefónica la semana pasada con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en la antesala de esta reunión presencial. Ambos funcionarios buscarán reducir el impacto de las recientes medidas de escalada impuestas por sus respectivos gobiernos, además de preparar el terreno para el encuentro previsto entre Xi y Donald Trump al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur.

Una tregua en riesgo El clima entre las dos potencias se deterioró nuevamente en las últimas semanas. Estados Unidos amplió restricciones tecnológicas y propuso nuevos gravámenes a los barcos chinos que ingresan en sus puertos, mientras que Pekín respondió con controles más estrictos a la exportación de tierras raras y otros materiales críticos.

El Ministerio de Comercio chino incluso convocó el lunes una reunión inusualmente amplia con empresas extranjeras en Pekín, intentando transmitir que las recientes medidas “no buscan restringir el comercio normal”.

guerra comercial aranceles eeuu china Pekín convocó una reunión con empresas extranjeras para asegurar que sus controles no buscan frenar el comercio. Depositphotos A principios de octubre, Trump criticó la promesa de Pekín de ejercer controles sobre las tierras raras y planteó imponer aranceles más altos a los productos chinos, amenazando con cancelar su primera reunión en persona con Xi desde su regreso a la Casa Blanca. Un calendario ajustado Está en juego una tregua comercial que expirará el 10 de noviembre, salvo que ambas partes acuerden extenderla. Se espera que Trump visite Malasia durante su gira asiática, que incluirá también paradas en Japón y Corea del Sur. Su itinerario podría coincidir con el del primer ministro chino Li Qiang, aunque por el momento no hay planes públicos de un encuentro entre ambos.