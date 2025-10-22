El boom de autos chinos presiona a los talleres: "Quien no se adapte, quedará fuera de la revolución"







El auge asiático trae consigo un nuevo desafío: el mantenimiento y la reparación de un tipo de vehículo que requiere conocimientos técnicos muy distintos a los tradicionales.

Los talleres especializados en vehículos eléctricos, jugadores clave en pleno desembarco de nuevos modelos Foto: híbridosyeléctricos

El crecimiento del mercado de autos eléctricos en la Argentina es innegable. Cada mes, más marcas se suman con modelos 100% eléctricos o híbridos, impulsados por incentivos fiscales, una mayor conciencia ambiental y la expansión de puntos de carga en las principales ciudades.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, este auge trae consigo un nuevo desafío: el mantenimiento y la reparación de un tipo de vehículo que requiere conocimientos técnicos muy distintos a los tradicionales.

El boom de autos chinos presiona a los talleres Aunque se suele creer que los autos eléctricos no necesitan mantenimiento, los especialistas advierten que también se averían. Así lo plantea Marcos Varela, socio fundador de The Doctor, el primer taller español dedicado exclusivamente a vehículos eléctricos. “El coche eléctrico sí se rompe, y es por falta de mantenimiento, pero no por donde se espera”, afirmó durante el Congreso de Automoción de Alicante.

Varela explicó que el reto ya no es mecánico, sino eléctrico y digital. Los talleres deben actualizarse para diagnosticar fallas en baterías, software o sistemas de alta tensión. En España, The Doctor se ha convertido en un referente de esta transformación, apostando por la formación técnica avanzada y la independencia frente a los fabricantes.

Autos eléctricos.jpg Aunque se suele creer que los autos eléctricos no necesitan mantenimiento, los especialistas advierten que también se averían. En la Argentina, donde el parque eléctrico crece mes a mes con la llegada de marcas como BYD, Chery, Haval y Jetour, la advertencia de Varela resuena con fuerza: el cambio no solo está en las calles, sino dentro de los talleres. Quien no se adapte, quedará fuera de una revolución que ya comenzó.