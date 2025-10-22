El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de fuerte renovación. La flexibilización de las importaciones abrió la puerta a una nueva ola de vehículos, muchos de ellos provenientes de China, que hoy se consolidan como protagonistas de una oferta más diversa y moderna.
Autos chinos en la Argentina: precios de los modelos disponibles en el mercado local
Con propuestas que abarcan desde vehículos accesibles hasta SUV híbridos y eléctricos de alta gama, las automotrices chinas evolucionaron notablemente en tecnología, diseño y seguridad.
Con propuestas que abarcan desde modelos accesibles hasta SUV híbridos y eléctricos de alta gama, las automotrices chinas evolucionaron notablemente en tecnología, diseño y seguridad. Además, el cupo anual de 50.000 unidades electrificadas sin arancel extrazona dispuesto por el Gobierno favorece su ingreso al país, alentando la movilidad sustentable.
Algunas marcas ya conocidas y otras completamente nuevas amplían su presencia local con vehículos que compiten de igual a igual con los fabricantes tradicionales. Entre las que ya ofrecen productos en Argentina se encuentran Haval, Ora, Poer, Tank, Jetour, BYD, Maxus, Chery, Baic, MG, Skywell, DFSK, Foton, JAC, Kaiyi y Geely.
A continuación, el detalle de todos los modelos chinos disponibles y sus precios aproximados:
Haval
Jolion 1.5 DCT Deluxe: u$s30.000
Jolion 1.5 7DCT Supreme: u$s33.000
Jolion PRO HEV Deluxe: u$s28.990
Jolion PRO HEV Supreme: u$s30.990
H6 2WD: u$s36.500
H6 4WD: u$s39.900
H6 GT 4WD: u$s44.400
H6 HEV Deluxe: u$s33.500
H6 HEV Supreme: u$s35.500
Ora
Ora 03 Deluxe: u$s31.000
Poer
Poer Elite 2WD: u$s28.730
Poer Elite 4WD: u$s32.697
Poer 4WD Super Luxury 8AT: u$s41.990
Tank
Tank 300: u$s51.900
Jetour
X50: u$s26.600
T2: u$s54.900
T1: u$s51.900
Dashing: u$s38.500
X70 Plus: u$s40.500
X70 1.5T AT: u$s31.500
BYD
Dolphin Mini GL: u$s22.990
Dolphin Mini GS: u$s23.990
Yuan Pro GL: u$s29.990
Yuan Pro GS: u$s30.990
Song Pro GL: u$s34.990
Song Pro GS: u$s36.990
Maxus
T60 MT: u$s32.000
T60 AT: u$s36.000
T90: u$s43.000
T90 EV: u$s72.000
D90: u$s66.000
Chery
Tiggo 4 Hybrid: u$s33.500
Tiggo 7 Pro Hybrid: u$s35.600
Tiggo 2 Pro Max MT Confort: u$s25.000
Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: u$s27.500
Tiggo 8 Pro Luxury: u$s49.600
Baic
X35 Fashion: u$s25.500
X35 Fashion Plus: u$s27.200
X35 Luxury: u$s28.200
X55 II Luxury: u$s39.700
X55 II Plus: u$s45.700
BJ30 Hybrid 4X2: u$s35.800
BJ30 Hybrid 4X4: u$s45.700
BJ40 3 Puertas: u$s61.300
BJ40 Plus: u$s63.900
BJ60 Mild Hybrid: u$s78.600
U5 Plus: u$s25.600
EU5 100% Eléctrico: u$s28.900
EU5 Plus: u$s48.700
MG
MG3 HEV Confort: u$s23.500
MG3 HEV Luxury: u$s25.900
MG ZS HEV Confort: u$s27.500
MG ZS HEV Luxury: u$s29.900
MG Cyberster: u$s130.000
Skywell
ET5: u$s48.000
BE11: u$s58.000
DFSK
E5 PHEV: u$s34.500
Glory 500 Confort CVT: u$s34.500
Glory 580 Confort 7 asientos: u$s39.200
Foton
Tunland G7: u$s51.131
Tunland V9: u$s71.213
JAC
S2 MT Intelligent FL: u$s19.900
JS2 Luxury LV: u$s21.900
JS4 LV: u$s27.500
JS4 Flagship: u$s29.500
JS6 PHEV Euro VI: u$s33.900
JS8 Pro: u$s38.900
E30X Luxury: u$s30.500
T8 4X4 MT: u$s34.900
T9 Luxury: u$s38.500
Kaiyi
X3: u$s31.400
Geely
EX5: u$s34.800
