22 de octubre 2025 - 12:19

Autos chinos en la Argentina: precios de los modelos disponibles en el mercado local

Con propuestas que abarcan desde vehículos accesibles hasta SUV híbridos y eléctricos de alta gama, las automotrices chinas evolucionaron notablemente en tecnología, diseño y seguridad.

Geely, una de las marcas con mayor presencia en el país.

El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de fuerte renovación. La flexibilización de las importaciones abrió la puerta a una nueva ola de vehículos, muchos de ellos provenientes de China, que hoy se consolidan como protagonistas de una oferta más diversa y moderna.

Con propuestas que abarcan desde modelos accesibles hasta SUV híbridos y eléctricos de alta gama, las automotrices chinas evolucionaron notablemente en tecnología, diseño y seguridad. Además, el cupo anual de 50.000 unidades electrificadas sin arancel extrazona dispuesto por el Gobierno favorece su ingreso al país, alentando la movilidad sustentable.

Algunas marcas ya conocidas y otras completamente nuevas amplían su presencia local con vehículos que compiten de igual a igual con los fabricantes tradicionales. Entre las que ya ofrecen productos en Argentina se encuentran Haval, Ora, Poer, Tank, Jetour, BYD, Maxus, Chery, Baic, MG, Skywell, DFSK, Foton, JAC, Kaiyi y Geely.

A continuación, el detalle de todos los modelos chinos disponibles y sus precios aproximados:

Haval

  • Jolion 1.5 DCT Deluxe: u$s30.000

  • Jolion 1.5 7DCT Supreme: u$s33.000

  • Jolion PRO HEV Deluxe: u$s28.990

  • Jolion PRO HEV Supreme: u$s30.990

  • H6 2WD: u$s36.500

  • H6 4WD: u$s39.900

  • H6 GT 4WD: u$s44.400

  • H6 HEV Deluxe: u$s33.500

  • H6 HEV Supreme: u$s35.500

Ora

  • Ora 03 Deluxe: u$s31.000

Poer

  • Poer Elite 2WD: u$s28.730

  • Poer Elite 4WD: u$s32.697

  • Poer 4WD Super Luxury 8AT: u$s41.990

Tank

  • Tank 300: u$s51.900

Jetour

  • X50: u$s26.600

  • T2: u$s54.900

  • T1: u$s51.900

  • Dashing: u$s38.500

  • X70 Plus: u$s40.500

  • X70 1.5T AT: u$s31.500

BYD

  • Dolphin Mini GL: u$s22.990

  • Dolphin Mini GS: u$s23.990

  • Yuan Pro GL: u$s29.990

  • Yuan Pro GS: u$s30.990

  • Song Pro GL: u$s34.990

  • Song Pro GS: u$s36.990

Maxus

  • T60 MT: u$s32.000

  • T60 AT: u$s36.000

  • T90: u$s43.000

  • T90 EV: u$s72.000

  • D90: u$s66.000

Chery

  • Tiggo 4 Hybrid: u$s33.500

  • Tiggo 7 Pro Hybrid: u$s35.600

  • Tiggo 2 Pro Max MT Confort: u$s25.000

  • Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: u$s27.500

  • Tiggo 8 Pro Luxury: u$s49.600

Baic

  • X35 Fashion: u$s25.500

  • X35 Fashion Plus: u$s27.200

  • X35 Luxury: u$s28.200

  • X55 II Luxury: u$s39.700

  • X55 II Plus: u$s45.700

  • BJ30 Hybrid 4X2: u$s35.800

  • BJ30 Hybrid 4X4: u$s45.700

  • BJ40 3 Puertas: u$s61.300

  • BJ40 Plus: u$s63.900

  • BJ60 Mild Hybrid: u$s78.600

  • U5 Plus: u$s25.600

  • EU5 100% Eléctrico: u$s28.900

  • EU5 Plus: u$s48.700

MG

  • MG3 HEV Confort: u$s23.500

  • MG3 HEV Luxury: u$s25.900

  • MG ZS HEV Confort: u$s27.500

  • MG ZS HEV Luxury: u$s29.900

  • MG Cyberster: u$s130.000

Skywell

  • ET5: u$s48.000

  • BE11: u$s58.000

DFSK

  • E5 PHEV: u$s34.500

  • Glory 500 Confort CVT: u$s34.500

  • Glory 580 Confort 7 asientos: u$s39.200

Foton

  • Tunland G7: u$s51.131

  • Tunland V9: u$s71.213

JAC

  • S2 MT Intelligent FL: u$s19.900

  • JS2 Luxury LV: u$s21.900

  • JS4 LV: u$s27.500

  • JS4 Flagship: u$s29.500

  • JS6 PHEV Euro VI: u$s33.900

  • JS8 Pro: u$s38.900

  • E30X Luxury: u$s30.500

  • T8 4X4 MT: u$s34.900

  • T9 Luxury: u$s38.500

Kaiyi

  • X3: u$s31.400

Geely

  • EX5: u$s34.800

