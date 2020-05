Carne: coronavirus frenó exportaciones y hundió precios 40%

“Cuando comenzaron los problemas con China, a fines del año pasado, debieron renegociarse los contratos y los envíos se destinaron, en muchos casos, a puertos de países vecinos. Esa situación se fue solucionando de a poco, se empezaron a recibir pedidos, pero a un precio más bajo”, coincidió el analista del sector Miguel Gorelik, quien remarcó que la situación “va a tardar unos meses en normalizarse”. Una de las explicaciones que esbozó Schiariti para referirse a los precios a la baja que paga actualmente China, se encuentra el sobre stock que tiene ese país. “Además, porque relajó los controles de los mercados informales que ya tiene. Entonces ingresa mucha carne de Hong Kong, por ejemplo. Cuando se cerraron los restaurantes en China, se les acumuló un stock que sería para seis meses”.

Cuota Hilton

Días atrás, un informe del Mercado Ganadero de Rosario (Rosgan) advirtió que por los efectos del coronavirus, Argentina no llegaría a cumplir la Cuota Hilton. Se trata de 29.500 toneladas de cortes vacunos de alto nivel que autoriza todos los años la Unión Europea para ingresar en su mercado: hasta el momento, el país certificó un nivel cercano al 86% del cupo total. “No podemos dejar de ponderar las implicancias de llegar al final del ciclo, que es el próximo 30 de junio, sin haber podido ejecutar la totalidad del contingente”, aseguró el informe, que estimó que para fin de junio quedarían pendiente de ejecución unas 2.000 toneladas: si se considera que el precio actual ronda los u$s10.000, significaría una pérdida de ingresos por u$s 20 millones.

“Esto se da porque Europa está prácticamente cerrada. Si bien empieza a abrirse de a poco, en ese continente el 80% de la carne vacuna se come en restaurantes. Y, lógicamente, el rubro gastronómico fue de los que más se vio afectado por el aislamiento. Es posible que no se llegue a completar el cupo, porque no quieren recibir compras y las que tenían hechas, las paralizaron porque no hay consumo”, analizó Schiariti. En la misma sintonía, Gorelik sostuvo: “Parece difícil que se llegue a completar. Estamos a quince días de los últimos embarques para que lleguen en junio. El asunto es que esa carne se destina la mayor parte al sector institucional, que estuvo casi paralizado”.