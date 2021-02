Gobierno anunciará plan de inversiones chinas por u$s35.000 millones (Atucha III)

La crisis económica desatada por la pandemia deja cifras récord en lo que hace al desplome de la economía mundial. Se espera que las iniciativas para reactivarla también tengan una magnitud insólita: Estados Unidos propone un paquete de u$s 1.9 billones y la Unión Europea ya adelantó que su plan tiene un piso de u$s 850 mil millones. Argentina lejos está de esas realidades, pero ante las complicaciones internas tramita importantes desembolsos externos. Según pudo confirmar Ámbito el Gobierno anunciará un acuerdo con China para un nuevo Plan Quinquenal de inversiones que rondará los u$s 35 mil millones. Energía, transporte y saneamiento entre los principales ejes.