La Bolsa está en orden. Hay acuerdo fase uno y feliz Navidad

Todavía no se firmó nada. No importa, la Bolsa, tras otra semana de récords, solamente necesita que reine la calma. Para sostener el rally ya tiene la Navidad y a Santa Claus a la vuelta de la esquina.

“Es un acuerdo histórico”, lo ponderó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. La verba ácida de Schumer lo juzga distinto. “Un arreglo temporario” que apuró Trump “contra la promesa china de comprar algunos porotos de soja”. Mnuchin lo niega. “Abarca propiedad intelectual, transferencia de tecnología, temas estructurales de agricultura, apertura de servicios financieros, y acuerdos monetarios y cambiarios así como el compromiso chino de compra de productos estadounidenses”.

Habrá que esperar un par de semanas para que su contenido se haga público. China adquirirá 200 mil millones de dólares de bienes de los Estados Unidos distribuidos entre agricultura, manufacturas y energía. ¿En cuánto tiempo? No se sabe. Los meneados 40 mil millones de productos agropecuarios -que China prevé elevar a 50 mil millones- quintuplican la factura actual. Pero, a última hora el viernes, se aclaraba que dicho monto computaba un período de dos años.

Se dice que el texto de 86 páginas será rubricado en Washington la primera semana de enero, pero no por los presidentes, si no los ministros del ramo. No se aplicarán nuevos aranceles mientras las partes cumplan el pacto. Y obrará una reducción de los gravámenes existentes aunque menos ambiciosa que lo que supo barajarse. De los 500 mil millones de dólares de importaciones desde China, 370 mil millones están sujetos a arancel. Entre ellos, hay 120 mil millones que enfrentan un cargo del 15% que será recortado a la mitad. ¿Es poco? Mentime: un acuerdo fase dos, se dijo, comenzará a negociarse de inmediato (y no después de la elección de noviembre 2020). Mnuchin asevera que el acuerdo histórico será muy bueno para el crecimiento del comercio mundial. Otros se preguntan si podemos llamarlo “acuerdo comercial” (¿qué otra cosa si no?).

Lo que importa es que esta tercera pax -en casi dos años de confrontación- preserve el cese de hostilidades más que las fallidas treguas de Buenos Aires y Osaka. Hay una buena razón para esperar que dure: una recesión echaría por tierra las chances de reelección de Trump el año próximo. Y si dura será un aliciente para el crecimiento del comercio y la economía mundial. La paz de hecho que comenzó en octubre ha dado a luz a un repunte alentador de nuevas órdenes de fabricación y exportación. Si la cadena no se corta tirará del carro de la inversión, hoy notoriamente disminuida por los temblores de la relación. Pero nadie descuenta una solución definitiva. Y ello debiera dejar un residuo permanente de desconfianza que no se va a eliminar. Ocurre que es el mejor reflejo del espíritu de nuestro tiempo.