Con baja expectativa de ventas, hoy arrancan restaurantes con take away

“La realidad es que no esperamos grandes ventas con el take away. Es una modalidad que ni siquiera está muy implementada en este momento en la sociedad. La principal manera de vender de un restaurante-bar es por el salón, un tema secundario es el delivery y el take away recién ahora va a empezar más”, aseguró Ariel Amoroso, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC).