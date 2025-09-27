Cómo conseguir 25% de descuento en distintos supermercados en un simple paso

Las billeteras virtuales no solo son una opción para gestionar tu dinero , también ofrecen múltiples beneficios pensados para brindar una mejor experiencia a la hora de comprar. La mayoría suelen ser descuentos o reintegros, y los porcentajes pueden variar según la billetera y el rubro.

Personal Pay es conocida por su por su Tasa Efectiva Anual (TEA) de 35,41% . Al igual que otras billeteras virtuales, ofrece rendimientos sobre el saldo total de la cuenta invertido con el objetivo de enfrentar el aumento de otros precios, entre otros beneficios. En esta ocasión, esta billetera ofrece un 25% de reintegro en supermercados selectos , como Chango más y Día.

El programa “Súper Jueves de Ahorro” llega como una propuesta atractiva para quienes buscan maximizar el rendimiento de su dinero en las compras semanales. La promoción ofrece un 25% de reintegro con tope de $15.000 , lo que se traduce en un beneficio importante al momento de realizar compras en supermercados seleccionados.

Este beneficio es exclusivo para quienes utilicen Visa Personal Pay con tecnología NFC desde dispositivos Android , una modalidad que combina practicidad con ahorro. Al pagar desde el celular, los usuarios no solo acceden a un método de pago rápido y seguro, sino que además suman la posibilidad de obtener un importante reintegro.

Las cadenas adheridas a la promoción son ChangoMás y DIA, dos de las opciones más elegidas por los consumidores a la hora de realizar las compras del hogar. De esta forma, los clientes cuentan con la posibilidad de aprovechar el beneficio en una amplia variedad de productos de consumo cotidiano. Por otro lado, Personal Pay también ofrece un 25% de descuento en supermercados Diarco los jueves y viernes pagando con la tarjeta Visa de la billetera virtual.

La promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que permite planificar las compras con anticipación y sacarle el máximo provecho. Con esta propuesta, Personal Pay busca consolidarse como una herramienta que no solo simplifica los pagos digitales, sino que también ofrece un valor agregado real en el día a día de los usuarios.