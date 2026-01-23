Cómo obtener descuentos de perfumería en un supermercado de primera línea + Seguir en









Esta oportunidad de ahorro podría ayudar a quien necesite hacer un regalo, cambiar un producto que viene fallando o simplemente darse un gusto.

Supermercados Coto habilita una promoción exclusiva para sus clientes en una variedad seleccionada de productos de perfumería.

Durante enero, distintos supermercados refuerzan sus promociones para combinar planes de pago en cuotas sin interés, junto con descuentos y promociones especiales. Estas ofertas apuntan a aliviar los costos cotidianos de sus clientes y varían según el día, tipo de entidad bancaria y beneficios adquiridos.

La opción de combinar descuentos con planes de financiación más largos transforma estas promociones en una herramienta clave para organizar mejor los gastos y cuidar el presupuesto mensual.

COTO.jpg Los descuentos de Supermercados Coto en perfumería Hasta el 1 de febrero, Supermercados Coto habilita una promoción exclusiva para sus clientes en una variedad seleccionada de productos de perfumería. Los descuentos apuntan a mejorar la salud capilar y de la piel durante la temporada de verano, que suele resecar el cabello y dañar a la piel gracias a la exposición con el sol, el agua de mar y el cloro.

La promoción incluye a distintas marcas y descuentos, que varían según el tipo de producto:

2x1 en productos de la colección de styling de Tressemé.

35% de descuento en acondicionadores, shampoos y tratamientos de Sedal.

2x1 en máscaras y óleos de Dove, junto con 40% de descuento en acondicionadores y shampoos seleccionados.

35% de descuento en acondicionadores, mousses y shampoos de John Frieda.

25% de descuento en tratamientos capilares de Pantene.

25% de descuento en shampoos y acondicionadores de Capilatis.

35% de descuento en shampoos de OGX.

25% de descuento en productos seleccionados de Neutrógena.

35% de descuento en protectores labiales y productos byphasse de Chapstick.

25% de descuento en cremas corporales de St. Yves.

25% de descuento en cremas corporales de Cicatricure.

35% de descuento en cremas faciales y corporales de Dermaglós.

35% de descuento en cremas corporales de Hinds.

35% de descuento en sérums y cremas faciales nocturnas y de día, y 40% en protectores solares de Nivea.

30% en lociones corporales, protectores labiales, solares, aceites bronceadores y gels post-solar de Hawaiian Tropic. Otros descuentos de Supermercados Coto Según el día, las promociones y descuentos de Coto varían:

Lunes Banco Ciudad (Tope $10.000): 25% descuento en un pago con tarjetas de crédito.

Banco Santa Fe/ Entre Ríos/San Juan/Santa Cruz: 30% descuento sin tope de reintegro en un pago con tarjetas de crédito.

Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito. Martes Jubilados y Pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI.

Supervielle: con tarjetas de débito y crédito 25% de descuento y 30% para clientes IDENTITÉ con tarjetas de crédito

Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope de reintegro

Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito Miércoles Comunidad Coto: 15% de descuento siendo miembro sin tope de reintegro

Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito Jueves Jubilados y Pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI

Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope de reintegro

Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito Todos los días Mercado Pago: 3 Cuotas sin interés pagando con QR tarjeta de crédito de mercado pago en compras a partir de $30.000

Plan Z: 3 Cuotas sin interés con tarjeta naranja

