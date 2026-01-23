Cómo obtener descuentos de perfumería en un supermercado de primera línea

Durante enero, distintos supermercados refuerzan sus promociones para combinar planes de pago en cuotas sin interés, junto con descuentos y promociones especiales. Estas ofertas apuntan a aliviar los costos cotidianos de sus clientes y varían según el día, tipo de entidad bancaria y beneficios adquiridos.
Esta oportunidad de ahorro podría ayudar a quien necesite hacer un regalo, cambiar un producto que viene fallando o simplemente darse un gusto.
La opción de combinar descuentos con planes de financiación más largos transforma estas promociones en una herramienta clave para organizar mejor los gastos y cuidar el presupuesto mensual.
Los descuentos de Supermercados Coto en perfumería
Hasta el 1 de febrero, Supermercados Coto habilita una promoción exclusiva para sus clientes en una variedad seleccionada de productos de perfumería. Los descuentos apuntan a mejorar la salud capilar y de la piel durante la temporada de verano, que suele resecar el cabello y dañar a la piel gracias a la exposición con el sol, el agua de mar y el cloro.
La promoción incluye a distintas marcas y descuentos, que varían según el tipo de producto:
2x1 en productos de la colección de styling de Tressemé.
35% de descuento en acondicionadores, shampoos y tratamientos de Sedal.
2x1 en máscaras y óleos de Dove, junto con 40% de descuento en acondicionadores y shampoos seleccionados.
35% de descuento en acondicionadores, mousses y shampoos de John Frieda.
25% de descuento en tratamientos capilares de Pantene.
25% de descuento en shampoos y acondicionadores de Capilatis.
35% de descuento en shampoos de OGX.
25% de descuento en productos seleccionados de Neutrógena.
35% de descuento en protectores labiales y productos byphasse de Chapstick.
25% de descuento en cremas corporales de St. Yves.
25% de descuento en cremas corporales de Cicatricure.
35% de descuento en cremas faciales y corporales de Dermaglós.
35% de descuento en cremas corporales de Hinds.
35% de descuento en sérums y cremas faciales nocturnas y de día, y 40% en protectores solares de Nivea.
30% en lociones corporales, protectores labiales, solares, aceites bronceadores y gels post-solar de Hawaiian Tropic.
Otros descuentos de Supermercados Coto
Según el día, las promociones y descuentos de Coto varían:
Lunes
-
Banco Ciudad (Tope $10.000): 25% descuento en un pago con tarjetas de crédito.
Banco Santa Fe/ Entre Ríos/San Juan/Santa Cruz: 30% descuento sin tope de reintegro en un pago con tarjetas de crédito.
Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito.
Martes
-
Jubilados y Pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI.
Supervielle: con tarjetas de débito y crédito 25% de descuento y 30% para clientes IDENTITÉ con tarjetas de crédito
Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope de reintegro
Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito
Miércoles
-
Comunidad Coto: 15% de descuento siendo miembro sin tope de reintegro
Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito
Jueves
-
Jubilados y Pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI
Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope de reintegro
Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito
Todos los días
-
Mercado Pago: 3 Cuotas sin interés pagando con QR tarjeta de crédito de mercado pago en compras a partir de $30.000
Plan Z: 3 Cuotas sin interés con tarjeta naranja
