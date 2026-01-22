De qué se trata el Mercado de Frescos de Carrefour + Seguir en









Una sección que busca facilitar el acceso a alimentos de calidad y optimizar la experiencia de compra de los clientes

El Mercado de Frescos ofrece 10.000 productos perecederos y congelados, complementados con rebajas semanales.

Carrefour Argentina impulsa su Mercado de Frescos, un espacio dentro de sus sucursales que concentra productos perecederos y congelados con precios competitivos. Este apartado incluye cerca de 10.000 productos, entre frutas, verduras, carnes, pescados y alimentos congelados, disponibles en todas las sucursales de la cadena.

Algunos de los alimentos incluidos en el Mercado de Frescos:

Roast beef de novillo: $16.990 (ahorra $1810 por kg)

Queso azul horma: $2290 x100gr (ahorra $884 por kg)

Queso atuel pategras: $2499 x100gr (ahorra $1025 por kg)

Queso sardo horma: $2990 x100gr (ahorra $661 por kg)

Facturas Surtidas: $3120 x6 unidades (ahorra $100 por unidad)

Pionono tradicional: $1490 cada uno (ahorra $500 por unidad) Estos descuentos son inmediatos y acumulables con las distintas promociones bancarias.

carrefour.jpg Otras ofertas del 20 al 26 de enero en Carrefour Carrefour reforzó su estrategia comercial con descuentos y promociones en distintos rubros. La cadena aplicó rebajas directas facilitando el ahorro inmediato para los clientes que realizan compras presenciales.

Entre los productos destacados, los clientes pueden encontrar ofertas en productos de perfumería y limpieza con rebajas de hasta 20%, mientras que alimentos de consumo diario presentan descuentos de entre 10% y 15%, según la categoría.

Además se suman los descuentos bancarios: 10% de descuento con Cuenta DNI en toda tu compra (SI sos jubilado, 5% de ahorro adicional). Tope semanal: $5000.

3 cuotas sin interés los lunes y miércoles de Enero (con Mercado Pago en cuotas sin tarjeta)

15% de descuento en toda tu compra acumulable con todas las promos. Exclusivo con dinero en cuenta. Todos los jueves de Enero

30% de ahorro en el acto con tarjetas de crédito visa y mastercard. Si sos jubilado, 5% de ahorro adicional. Exclusivo pagando con MODO los miércoles.

20% de ahorro con tarjeta de débito y en un pago con tarjeta de crédito visa. Exclusivo para clientes con Plan Sueldo en Banco Patagonia.

15% de descuento con Club LA NACIÓN ¡Sin Tope! Todos los Lunes de Enero.

