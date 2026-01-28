El pueblito de Buenos Aires que es uno de los mejores para descansar y recargar energías + Seguir en









En el territorio bonaerense, existe una gran cantidad de opciones para todo tipo de turismo recreativo, conocé este destino oculto.

El campo de la Pampa Húmeda puede ser una gran alternativa para este verano.

La provincia de Buenos Aires ofrece múltiples alternativas turísticas que van más allá de las playas o las grandes ciudades. Entre sus rincones menos conocidos, hay pequeños pueblos que invitan a descansar, conectarse con la naturaleza y cambiar el ritmo acelerado por tranquilidad rural.

Uno de esos destinos imperdibles es Cucullú, una localidad que, pese a ser pequeña, conquista por su calma, su aire de campo y su estilo de vida pausado, ideal para quienes buscan escapar del estrés urbano por un finde o unas vacaciones breves.

Estación Cucullú Los pueblos de la provincia esconden una gran tradición ferroviaria. Imagen: El Planeta Urbano Dónde se ubica Cucullú Cucullú está ubicado en el partido de San Andrés de Giles, en el interior de la provincia, aproximadamente a 98-105 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El pueblo está rodeado de campos y pequeñas localidades rurales como Azcuénaga, Villa Espil, Solís y Villa Ruíz, y forma parte de un corredor de escapadas cercanas al gran centro urbano.

A poco más de una hora y media de viaje en auto, el entorno de Cucullú permite disfrutar de paisajes de campo, caminos tranquilos y un aire limpio que contrasta con la vida citadina, convirtiéndolo en una opción accesible para una escapada de fin de semana o incluso un paseo de un día.

Qué se puede hacer en Cucullú La propuesta en Cucullú se basa en aprovechar la tranquilidad del lugar: recorrer sus calles de tierra, sentarse en la plaza o simplemente caminar sin apuros entre casas bajas y árboles frondosos. Para quienes gustan de lo artesanal, hay ferias de productores locales donde se pueden conseguir dulces, artesanías y productos regionales, y también almacenes y restaurantes con comidas caseras típicas que reflejan la identidad culinaria de la zona.

Cucullú Las calles del pueblo, tranquilas y arboladas invitan a caminar y contemplar el paisaje. Imagen: Flickr Además, los visitantes suelen improvisar picnics en espacios verdes o disfrutar de sobremesas largas en algún banco de plaza, mientras que en temporada se pueden ver actividades comunitarias o encuentros sociales tranquilos que suman al ambiente relajado del pueblo. Cómo ir hasta Cucullú Llegar a Cucullú desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sencillo si se realiza en auto: hay que tomar la Autopista del Oeste y luego la Ruta Nacional 7 hasta aproximadamente el kilómetro 94, donde un desvío conduce al pueblo tras unos pocos kilómetros por caminos rurales. El recorrido total suele llevar alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito. Si no se cuenta con vehículo propio, existen opciones combinadas de transporte público, como tren o colectivo hasta localidades cercanas como Luján o San Andrés de Giles, y desde allí completar el trayecto en remise o taxi.