La provincia de Buenos Aires ofrece múltiples alternativas turísticas que van más allá de las playas o las grandes ciudades. Entre sus rincones menos conocidos, hay pequeños pueblos que invitan a descansar, conectarse con la naturaleza y cambiar el ritmo acelerado por tranquilidad rural.
El pueblito de Buenos Aires que es uno de los mejores para descansar y recargar energías
En el territorio bonaerense, existe una gran cantidad de opciones para todo tipo de turismo recreativo, conocé este destino oculto.
-
El rincón de Córdoba ideal para vacacionar que es el paraíso de los fanáticos del lomito
-
El paraíso secreto de San Juan que pocos conocen y es ideal para este fin de semana
Uno de esos destinos imperdibles es Cucullú, una localidad que, pese a ser pequeña, conquista por su calma, su aire de campo y su estilo de vida pausado, ideal para quienes buscan escapar del estrés urbano por un finde o unas vacaciones breves.
Dónde se ubica Cucullú
Cucullú está ubicado en el partido de San Andrés de Giles, en el interior de la provincia, aproximadamente a 98-105 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El pueblo está rodeado de campos y pequeñas localidades rurales como Azcuénaga, Villa Espil, Solís y Villa Ruíz, y forma parte de un corredor de escapadas cercanas al gran centro urbano.
A poco más de una hora y media de viaje en auto, el entorno de Cucullú permite disfrutar de paisajes de campo, caminos tranquilos y un aire limpio que contrasta con la vida citadina, convirtiéndolo en una opción accesible para una escapada de fin de semana o incluso un paseo de un día.
Qué se puede hacer en Cucullú
La propuesta en Cucullú se basa en aprovechar la tranquilidad del lugar: recorrer sus calles de tierra, sentarse en la plaza o simplemente caminar sin apuros entre casas bajas y árboles frondosos. Para quienes gustan de lo artesanal, hay ferias de productores locales donde se pueden conseguir dulces, artesanías y productos regionales, y también almacenes y restaurantes con comidas caseras típicas que reflejan la identidad culinaria de la zona.
Además, los visitantes suelen improvisar picnics en espacios verdes o disfrutar de sobremesas largas en algún banco de plaza, mientras que en temporada se pueden ver actividades comunitarias o encuentros sociales tranquilos que suman al ambiente relajado del pueblo.
Cómo ir hasta Cucullú
Llegar a Cucullú desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sencillo si se realiza en auto: hay que tomar la Autopista del Oeste y luego la Ruta Nacional 7 hasta aproximadamente el kilómetro 94, donde un desvío conduce al pueblo tras unos pocos kilómetros por caminos rurales. El recorrido total suele llevar alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito.
Si no se cuenta con vehículo propio, existen opciones combinadas de transporte público, como tren o colectivo hasta localidades cercanas como Luján o San Andrés de Giles, y desde allí completar el trayecto en remise o taxi.
- Temas
- Turismo
- Buenos Aires
Dejá tu comentario