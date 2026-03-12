China denuncia investigaciones comerciales de EEUU como "manipulación política" + Seguir en









El gigante asiático cree que el argumento de EEUU es una "proposición falsa", y expresó que las guerras arancelarias no benefician a nadie.

Crece la tensión comercial entre EEUU y China. Depositphotos

China dijo que las investigaciones que está llevando a cabo Estados Unidos, con el objetivo de sancionar posibles aranceles adicionales, son una "manipulación política".

Según lo que dijo el mandatario estadounidense, Donald Trump, el miércoles, EEUU llevará a cabo indagaciones independientes centradas en la sobreproducción y la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso. Esta medida está dirigida contra China, la Unión Europea, Japón, India y otros socios. Otros países fueron investigados sobre exceso de capacidad son Singapur, Suiza, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán y México.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo: "La supuesta sobrecapacidad es una proposición falsa". Mientras tanto, el portavoz de la cancillería, Guo Jiakun, expresó que "China se opone a que se utilice como excusa para la manipulación política" y añadió: "Las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes".

La otra guerra: la arancelaria Esta política ocurre semanas después de que la Corte Suprema estadounidense anulara sus aranceles globales, bajo el argumento de que Trump había excedido sus facultades al recurrir a poderes económicos de emergencia para imponerlos a prácticamente todos los países.

china eeuu guerra comercial aranceles Depositphotos El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró que las pesquisas se centrarán en las economías sobre las que tienen "pruebas de que parecen presentar un exceso de capacidad estructural y de producción en diversos sectores manufactureros". Sin embargo, no especificó si las sanciones finales variarían en función del país. La segunda investigación, relacionada con el trabajo forzoso, probablemente se iniciará "No antes de mañana (jueves) por la tarde" y afectará a unos 60 socios, según Greer.

Mientras tanto, los aranceles del 10% que impuso Trump a las importaciones se mantendrán hasta el 24 de julio.