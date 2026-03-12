Salarios: el Gobierno fijó aumento de 1,5% y un bono para empleadas domésticas

La suba fue oficializada en el Boletín Oficial mediante una resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El incremento rige desde febrero y se aplicará otro ajuste del 1,5% en marzo, además de un bono extraordinario de hasta $20.000.

El Gobierno oficializó un aumento del 1,5% para el personal de casas particulares y el pago de un bono extraordinario que se liquidará con los salarios de febrero y marzo.

El Gobierno formalizó un aumento del 1,5% en los salarios de las empleadas domésticas , junto con el pago de un bono extraordinario que variará según la cantidad de horas trabajadas. La medida fue oficializada mediante la Resolución 3/2026 , publicada en el Boletín Oficial , y alcanza a todo el país.

La decisión fue firmada por la titular de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares , Sara Gatti , quien confirmó que el incremento se aplicará sobre las remuneraciones mínimas horarias y mensuales del sector. La actualización corresponde a los salarios de febrero y se calcula tomando como base los valores vigentes en enero.

El texto de la norma establece “un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del 1,5% a partir de febrero de 2026” , calculado sobre los salarios mínimos conformados del primer mes del año. Además, las autoridades adelantaron que en marzo habrá otro ajuste del 1,5% , que se aplicará tomando como referencia los valores establecidos para febrero.

Junto con el aumento salarial, la resolución también dispuso el pago de bonos extraordinarios , cuyo monto dependerá de la carga horaria semanal del personal de casas particulares. El adicional deberá abonarse junto con los sueldos correspondientes a febrero y marzo.

De acuerdo con lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares , quienes trabajen 16 horas semanales o más percibirán un bono de $20.000 , mientras que el personal con jornadas de entre 12 y 15 horas recibirá $11.500 . En tanto, para quienes trabajen menos de 12 horas semanales , el adicional será de $8.000 .

empleada doméstica-limpieza La actualización salarial fue definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y se aplica sobre los valores mínimos vigentes desde enero. freepik.es

¿Cómo se acordó el bono para el sector?

El pago de este bono fue acordado durante la sesión plenaria del 24 de febrero, en la que participaron representantes del sector empleador, delegados de los trabajadores e integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. En ese encuentro también se consensuó la necesidad de actualizar los salarios mínimos del sector.

¿Cómo quedaron los salarios mínimos según cada categoría?

Tras el incremento aplicado desde febrero, los salarios mínimos quedaron establecidos en distintos niveles según la categoría laboral. Por ejemplo, para supervisoras con retiro, el valor mínimo pasó a $3.953,99 por hora y $493.250,50 mensuales, mientras que sin retiro se fijó en $4.317,86 por hora y $547.807,65 por mes.

En el caso de cocineros y tareas específicas, el piso salarial quedó en $3.751,59 por hora y $459.265,68 mensuales con retiro, y en $4.100,04 por hora y $509.632,54 sin retiro. Para caseros, el salario mínimo se ubicó en $3.546,67 por hora y $448.433,64 mensuales.

Cuidador_de_personas_mayores PAMI.jpg Las autoridades también anticiparon un nuevo aumento del 1,5% en marzo, que volverá a modificar los pisos salariales del sector.

Por su parte, la categoría de asistencia y cuidado de personas quedó fijada en $3.546,67 por hora y $448.433,64 mensuales con retiro, mientras que sin retiro el valor asciende a $3.952,85 por hora y $498.106,75 mensuales.

En tanto, el personal destinado a tareas generales como limpieza, planchado o mantenimiento tendrá un mínimo de $3.298,85 por hora y $404.702,98 mensuales con retiro, y de $3.546,85 por hora y $448.433,64 sin retiro.

Con la segunda actualización prevista para marzo, los salarios volverán a ajustarse un 1,5% adicional, lo que elevará, por ejemplo, el mínimo de supervisoras con retiro a $4.013,30 por hora y $500.649,26 mensuales, mientras que sin retiro alcanzará $4.382,63 por hora y $556.024,77 por mes.