Inflación: proyectan que un barril de petróleo arriba de u$s90 puede agregar hasta 1,5 puntos mensuales al IPC

La Fundación Capital considera que se puede configurar un escenario de inflación del 35% anual. En abril podría aflojar.

La Fundación Capital considera que se puede configurar un escenario de inflación del 35% anual. En abril podría aflojar.

El precio del barril de petróleo Brent entró en una suerte de montaña rusa : cuando las noticias indican que el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán se prolonga, el precio sube por encima de los u$s100 , y cuando los datos marcan que se puede resolver en corto plazo baja . Pero hasta ahora no ha perforado un piso de u$s90 .

En ese contexto, el dato a tener en cuenta es cuánto puede impactar en el precio de los combustibles en Argentina y cuánto de ello se pasará a inflación .

De acuerdo con una presentación que hizo el expresidente del Banco Central, Martín Redrado , organizada por la Fundación Mediterránea , si el valor del crudo que usa Argentina ( Brent ) promedia entre u$s90 y u$s95 , “el atraso en surtidores ronda el 25% a 30%, esto es 1% a 1,5% de aporte al IPC” .

Eso no implica que el traspaso a precios sea automático , aunque marca el potencial de aumento mensual en caso de que las petroleras, sobre todo YPF , que maneja el 55% del mercado minorista , tengan que trasladar el mayor costo .

Según el estudio, si el valor del Brent promedia entre u$s90 y u$s95, “el atraso en surtidores ronda el 25% a 30%, esto es 1% a 1,5% de aporte al IPC”.

El escenario todavía es bastante inestable en función de las noticias que provienen de Medio Oriente . Por el momento, la Guardia Revolucionaria iraní mantiene el control del Estrecho de Ormuz . Si eso cambiara en los próximos días , los valores del crudo se desplomarían .

Incluso, hay que tener en cuenta que los valores de los fletes internacionales se han duplicado. En el caso de los petroleros pasaron a valores cercanos a los u$s500.000 diarios.

Redrado consideró que no se va a poder evitar un impacto de la guerra en Argentina. Piensa en un escenario difícilmente por debajo del 35% anual.

Presentación en Puerto Madero

El informe que presentó Redrado corresponde a la Fundación Capital. Lo hizo en el marco de una reunión en el edificio del Banco Macro, en Puerto Madero, a la que asistieron unas 180 personas.

El mismo señala que Argentina tiene una inflación inercial producto de ocho meses de aceleración. “La inflación núcleo de enero de 2,6% está lejos del 1,6% promedio de junio/julio”, dice el informe.

Entre otros detalles, la presentación marca el impacto de la carne en el IPC, que sigue usando los viejos ponderadores.

“El novillito subió 37% desde noviembre de 2024. El rubro carnes subió 25% hasta febrero. Marzo aún sentirá el efecto (0,4 puntos)”, señala el informe.

Cuando aflojan los precios

Según indican las estimaciones de la Fundación Capital, la inflación tendría que “bajar un escalón” en abril, porque en ese mes dejan de actuar los efectos de subas estacionales. No obstante, debería quedar cerca del 2% mensual.

El informe plantea que en los años en los que la inflación anual promedió entre el 20% y el 25%, en el primer trimestre la acumulada fue de entre el 5% y el 6%.

“Para que la inflación anual esté por debajo del 25%, en el primer trimestre tendría que situarse en no más del 6%, pero ya estimamos que rondará el 8,5%”, señaló el economista y expresidente del Banco Central.