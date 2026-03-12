Crímenes de odio LGBT+ en Argentina: un ataque cada 38 horas y un aumento del 62% en 2025

Se documentaron 227 crímenes de odio LGBT+ en el país durante el año pasado, frente a los 140 registrados en 2024 y los 129 de 2022.

Argentina atraviesa un incremento alarmante de los crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ . Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ , en 2025 se registraron 227 ataques motivados por orientación sexual, identidad o expresión de género, lo que equivale a un caso cada 38 horas y representa un aumento del 62% respecto a 2024.

Este crecimiento no solo es estadístico, sino que refleja un contexto social y político donde los discursos de odio se normalizaron en ciertos sectores, desde redes sociales hasta ámbitos de poder, generando consecuencias directas a las personas que pertenecen al colectivo.

Las mujeres trans siguen siendo las más afectadas, concentrando más del 60% de los incidentes, mientras que los jóvenes de entre 20 y 29 años son el grupo etario más vulnerado.

Organizaciones como la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) reclaman medidas urgentes de protección, investigaciones más efectivas y la sanción de una nueva Ley Antidiscriminatoria que aborde la violencia estructural y directa contra la comunidad.

El aumento de los crímenes de odio no se limita a cifras aisladas, sino que muestra una tendencia sostenida y preocupante .

De acuerdo con el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ (creado por la Defensoría LGBT -dependiente del Instituto contra la Discriminación-, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; en articulación con la Federación Argentina LGBT+ y la Defensoría del Pueblo de la Nación) en 2024, se registraron 140 casos, equivalentes a un ataque cada 63 horas; en 2025, el número subió a 227, lo que implica un incremento del 62%.

Comparando con 2022, cuando se documentaron 129 incidentes, el alza es del 76%.

Las situaciones se concentran en mujeres trans (62,56%), seguidas de varones gays (22,03%), varones trans (7,93%), lesbianas (5,73%) y personas no binarias (1,76%). La violencia se manifiesta tanto en lesiones a la integridad física (que representan el 64,76% de los hechos) como en agresiones al derecho a la vida (35,24%), incluyendo asesinatos, suicidios y muertes vinculadas.

Estos datos reflejan la frecuencia y su brutalidad, evidenciando que la comunidad LGBT+ sigue siendo víctima de hostigamientos, muchas veces respaldados por la falta de intervención estatal o por la actuación directa de fuerzas de seguridad, que en 54 de los casos de 2025 participaron activamente.

El impacto de los discursos de odio en la sociedad

Los crímenes de odio no ocurren en el vacío: se alimentan de discursos públicos y políticos que legitiman la discriminación. Declaraciones estigmatizantes provenientes de funcionarios de alto rango, la circulación de mensajes en redes sociales y medios de comunicación, y legislaciones que restringen derechos crearon un clima que favorece la violencia.

Esteban Paulón, diputado nacional y ex presidente de FALGBT, señala en "Agencia Presentes" que los comentarios institucionalizados tienen un efecto directo ya que aumentan los ataques físicos y condicionan la actuación de los organismos de seguridad.

"Las fuerzas de seguridad están desatadas y piensan que está todo habilitado. Eso es un problema porque son las que tienen el monopolio del uso de la fuerza, son las que tienen las armas en la mano y si perciben que el colectivo LGBTIQ+ es un blanco específico del gobierno, ¿por qué no habrían de actuar incrementando la violencia hacia esos sectores?", detalló.

esteban paulon

El impacto se refleja en la exposición extrema de mujeres trans, varones trans y personas no binarias, quienes enfrentan agresiones que incluyen desde hostigamiento y amenazas hasta asesinatos y suicidios inducidos por el rechazo social.

"La población travesti trans, a pesar de que creció mucho, sigue siendo una población relativamente pequeña y poco visible. La propia escala de la población en la sociedad hace que sea poco probable que compartas un espacio en el trabajo o la facultad con una persona trans, a diferencia de como pasa con gays o lesbianas. La población travesti trans sigue siendo desconocida para una buena parte de la sociedad y en ese desconocimiento se instalan los prejuicios", reflexionó Paulón.

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ documenta cómo la normalización del estigma tiene consecuencias, subrayando que la violencia está ligada a la exclusión y la discriminación.

La percepción social puede ser inclusiva, pero la acción política y la impunidad de ciertos actores generan un riesgo permanente para la comunidad.

"Lejos de brindar protección, el Estado se configura como uno de los principales agentes reproductores de violencia hacia la diversidad sexual, ya sea por acción directa o por inacción ante situaciones de exclusión y maltrato estructural", detalla el informe del primer semestre 2025 del Observatorio.

lgbt

Las exigencias de la Federación Argentina LGBT+: Hacia una nueva Ley Antidiscriminatoria

Frente a este escenario, la FALGBT reclama medidas inmediatas y estructurales. Entre sus demandas se destacan la investigación de cada crimen de odio, la protección de las personas vulneradas y la sanción de una Ley Antidiscriminatoria que contemple la prevención y reparación de los ataques motivados por orientación sexual, identidad o expresión de género.

"No podemos naturalizar la violencia", señalan desde el organismo en su última publicación en Instagram.

Además, enfatizan que el Estado tiene un rol clave, tanto en su capacidad de intervención frente a los sucesos como en la obligación de garantizar derechos.

Para la institución, la nueva legislación debe incluir mecanismos de seguimiento, educación y sanción que impidan que los discursos de odio se traduzcan en ataques físicos, y asegurar que las personas del colectivo puedan vivir sin miedo y con igualdad de oportunidades en salud, educación, trabajo y justicia.