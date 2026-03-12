Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, jueves 12 de marzo + Seguir en









Las tasas para depósitos a 30 días muestran diferencias entre entidades. Qué rinde hoy el plazo fijo y qué miran los ahorristas antes de elegir banco.

Cómo están los plazos fijos en Argentina Depositphotos

En la Argentina, el plazo fijo tradicional sigue siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan preservar pesos durante un período corto. A pesar de la expansión de otras alternativas financieras, como fondos comunes o billeteras virtuales, muchos ahorristas continúan apostando por este instrumento bancario clásico.

Con esta herramienta tradicional, el cliente deposita dinero durante un período determinado, generalmente 30 días como mínimo, y el banco paga una tasa de interés previamente definida. En un contexto económico donde la inflación y las tasas cambian seguido, el rendimiento del plazo fijo suele ser seguido con lupa por quienes buscan proteger su ahorro.

plazo fijo inversiones Depositphotos A través del sistema de plazo fijo online, cualquier persona puede constituir un depósito desde el home banking o incluso desde el sitio web de otro banco, sin necesidad de ser cliente. Esta modalidad, impulsada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), busca aumentar la competencia entre entidades y darle más opciones al ahorrista.

Tasas del plazo fijo: así operan los bancos este 12 de marzo Las tasas de interés que ofrecen los bancos para los plazos fijos en pesos a 30 días varían entre entidades. Aunque el Banco Central fija ciertas reglas generales para el sistema financiero, cada banco define el rendimiento que paga por los depósitos.

inversiones plazo fijo Depositphotos Según la información publicada por el Banco Central en su sistema de comparación de tasas, los principales bancos del país muestran rendimientos diferentes para el mismo instrumento, algo que puede modificar la ganancia final del ahorrista. Estos son los porcentajes de tasa nominal anual (TNA) que ofrecen los principales bancos del país este jueves 12 de marzo:

Banco de la Nación Argentina : 24,5%

Banco Santander : 23%

Banco Galicia : 23%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

Banco Macro : 27%

BBVA : 23%

Banco Credicoop : 22%

ICBC : 24,8%

Banco Ciudad: 21%

