La construcción saltó casi 8% mensual en septiembre, el mayor avance desde mediados de 2024

Marcó un avance de 7,8% mensual, en la serie desestacionalizada, y una mejora del 5,1% interanual. El dato de septiembre llegó después del avance de 1% en agosto. En julio, la actividad había retrocedido 3,8% mensual y en agosto había logrado una mejora del 1%.

La actividad de la construcción profundizó su mejora en septiembre. Marcó un avance de 7,8% mensual, en la serie desestacionalizada, la más cuantiosa desde julio 2024, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . Pese al repunte, el indicador todavía refleja una dinámica de avances y retrocesos que dificulta hablar de una recuperación sostenida.

El dato de septiembre llegó después del avance de 1% en agosto. En julio, la actividad había retrocedido 3,8% mensual y en agosto había logrado una mejora del 1%. Antes, mayo había mostrado un salto del 6%, seguido por una contracción del 4,9% en junio. De esta manera, el sector continúa moviéndose en formato serrucho, con variaciones pronunciadas de un mes a otro.

En la comparación interanual, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) avanzó 5,1%. Así, el acumulado de los primeros nueve meses del año arrojó una suba del 1,3% frente al mismo período de 2025 . Sin embargo, la serie tendencia-ciclo , que permite observar la evolución subyacente de la actividad, prácticamente no registró variaciones en septiembre .

La evolución de los insumos utilizados en la construcción también mostró un comportamiento dispar. En septiembre, las mayores subas interanuales se registraron en pinturas para la construcción, con un incremento del 22,4%, y hormigón elaborado , que avanzó 12,8%. También crecieron el hierro redondo y los aceros para la construcción (5,2%) y el cemento pórtland (4,6%).

Del otro lado, algunos materiales todavía exhibieron retrocesos importantes. Los mosaicos graníticos y calcáreos cayeron 15% interanual, los artículos sanitarios de cerámica retrocedieron 8,2% y el yeso bajó 7,7%. También se registraron bajas en pisos y revestimientos cerámicos (-7,4%) y ladrillos huecos (-0,7%).

En materia de empleo, el último dato disponible corresponde a agosto. Durante ese mes se contabilizaron 382.669 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado, un crecimiento del 1,7% frente al mismo mes de 2025. En el acumulado enero-agosto, el indicador presentó una mejora del 0,8% interanual.

Otro indicador que aporta señales sobre la dinámica de la actividad es la superficie autorizada por los permisos de edificación. En agosto, alcanzó los 1.292.308 metros cuadrados, con una caída del 10,9% interanual. No obstante, en los primeros ocho meses del año acumuló un crecimiento del 4,8%.

Construcción: expectativas negativas para el último trimestre

Las perspectivas de las empresas del sector tampoco muestran un escenario de recuperación contundente. Según la encuesta cualitativa del INDEC, realizada a grandes compañías de la actividad, predomina la expectativa de que el nivel de actividad no tendrá cambios durante el período octubre-diciembre.

Entre las firmas dedicadas principalmente a obras privadas, el 74% espera que la actividad se mantenga sin modificaciones, mientras que el 15% anticipa una caída y apenas el 11% proyecta una mejora.

El panorama es algo más complejo entre las empresas vinculadas a la obra pública. Allí, el 62,4% prevé que el nivel de actividad no variará, el 23,5% estima una contracción y el 14,1% espera un crecimiento.

Al consultar por los factores que podrían impulsar al sector, las empresas orientadas a obras privadas señalaron principalmente el crecimiento de la actividad económica (36,3%) y la estabilidad de los precios (25,8%). En el caso de las compañías vinculadas a la obra pública, las principales expectativas de mejora están asociadas a nuevos planes de obras públicas (27,8%) y al reinicio de proyectos que estaban paralizados (22,2%).

En sentido contrario, la caída de la actividad económica aparece como la principal preocupación: fue mencionada por el 28,7% de las empresas de obras privadas y el 28,1% de las dedicadas a obras públicas. Entre estas últimas también sobresalen los atrasos en la cadena de pagos, señalados por el 21,1% de las compañías.

Las proyecciones sobre el empleo para los próximos tres meses también reflejan cautela. El 79% de las empresas de obras privadas no espera modificar su plantilla, mientras que el 13% anticipa una reducción. Entre las firmas de obra pública, el 63,1% prevé mantener la cantidad de trabajadores y el 23,8% estima que disminuirá.