Dragonetti: "En 2021 veo un crecimiento a tasas chinas"

BLOQUE 1 Hugo DRAGONETTI

Para Dragonetti, el dólar tiene que tener un valor alto y “el 2021 va a ser el año del despegue de la Argentina”. En esta entrevista con Ámbito, pide expulsar a los violentos de la política y elogia a los nuevos dirigentes, critica a la Justicia y al macrismo y cree que su sector crecerá entre el 20 y el 30 por ciento.

DRAGONETTI BLOQUE 3.mp4

Periodista: ¿Dónde está la Argentina a finales de 2020?

Hugo Dragonetti: Muy mal parada, el 2020 es el peor año que le tocó vivir al país, más grave que el 2001 y el 2002. El 2021 lo veo diferente a los pronósticos que se están haciendo que hablan de un crecimiento del 4%: veo un crecimiento a tasas chinas. La obra pública tiene un gran efecto multiplicador. El valor de la soja es alto y es bajo el de la energía. En el 2021 Argentina no va a tener que pagar intereses ni por los bonos de la deuda externa ni por el FMI. Además, la minería explotó en la Argentina: un proyecto que costaba u$s4.000 millones ahora cuesta u$s2.000.

P.: ¿Puede haber clima de negocios?

H.D.: Cuando vos sos empresario y tenés que decidir dónde vas a invertir ves que la luz, el gas, la mano de obra, el transporte, todo eso está más barato en Argentina. Entonces te terminás inclinando por nuestro país. Si repasás las noticias, todas las automotrices anunciaron planes de inversión. Además, los sueldos del Estado no han seguido la inflación. Este es un factor que va a ayudar a la estabilidad fiscal. En el caso de la construcción, el ritmo del crecimiento va a estar entre el 20% y el 30%. Hay presupuestos muy importantes en distintos organismos y vamos a ser uno de los países que más va a crecer en el mundo. El clima de negocios se va a dar, vivimos un poco de tensión y tenemos que bajar el nivel para calmar la situación. Tenemos que expulsar a los violentos y empezar a premiar a quienes están más cerca del medio, más cerca de la convivencia.

BLOQUE 4 DRAGONETTI

P.: ¿Cómo ves al Gobierno?

H.D.: La pandemia fue una cosa terrible pero yo veo al presidente con buenas intenciones, escuchando, tratando de hacer un gobierno que saque a la situación de pobreza que tenemos. Tenemos una riqueza enorme. La Argentina es un país rico, tiene de todo. El 2021 va a ser el año del despegue de la Argentina y en nuestro sector vamos a ser una Ferrari.

BLOQUE 5 Hugo DRAGONETTI

P.: ¿Qué opinas del aporte solidario?

H.D.: Hay un buen diálogo entre los empresarios y el Gobierno, no siempre nos dicen que sí. Hay actitudes que ayudaron a invertir y otras que no. Todos saben que el impuesto a la riqueza el sector empresario no lo ve bien. En varios países se aplicó el impuesto a la riqueza pero quizás en el nuestro, donde no hay muchas herramientas para apalancar al sector privado, no fue oportuno. Si me preguntas a mí, yo hubiera preferido que sea un pago a cuenta, hubieras obtenido los fondos y hubiera sido más empática para el sector empresario.

P.: ¿Cree que se viene una devaluación?

H.D.: El dólar en la Argentina tiene que mantener un valor alto, es importante que esté siempre un paso adelante de la inflación. En particular no creo que Argentina tenga que devaluar. Tenemos que resguardar que el dólar siga con los valores de ahora o hasta un poquito más.

BLOQUE 6 Hugo DRAGONETTI

P.: ¿Esperan un cambio con las nuevas autoridades de la cámara (CAMARCO, Cámara de la Construcción)?

H.D.: Hemos armado una comisión directiva en la Cámara, estamos las empresas más grandes mejor representadas, con gente de experiencia para hacerle llegar al gobierno lo que somos. Queremos alertar al Gobierno de las cosas que van a pasar. Tuvimos algunas falencias, no supimos decirle al Gobierno lo perjudicial de parar la obra privada.

P.: ¿Y de la nueva dirigencia política que piensa?

H.D.: Veo con esperanza a la nueva dirigencia política, no sé si hay tantos países con una edad intermedia que estén jugando en primera. Máximo (Kirchner), Sergio (Massa), Larreta, Vidal, está bueno para superar esas diferencias que tiene la Argentina. Hay una buena dirigencia, tuve diálogo con algunos. Yo sentí en una cena que todos los empresarios le dijimos al gobierno que se retire de Vincentín. Vimos como que nos hicieron caso. Todo terminó con que el juez le pidió al Gobierno que intervenga. Yo creo que nos escuchan, entendemos que hay un diálogo.

BLOQUE 7 Hugo DRAGONETTI

P.: ¿Y de Macri?

H.D.: El gobierno de Cambiemos se dedicó a espiar, a chantajear, querían vencer al adversario político y no ahorraron energías, agarraron un camino que uno cree que no se puede volver a repetir en el país. En el macrismo hubo una etapa en la que por ganarle al peronismo se llevaron por delante un montón de cosas. Creo que hay gente buena en Juntos por el Cambio. Tienen la capacidad de levantar el teléfono y hablarse entre ellos.

BLOQUE 8 Hugo DRAGONETTI

P.: ¿Cómo debería ser el crecimiento de la Argentina?

H.D.: Un error que se cometió en el pasado es el de concentrar las inversiones. En la Argentina se invertía en rutas en Catamarca, Santiago del Estero y ese tema de no darse cuenta de que la inversión hay que llevarla a esos lugares y es importante para que la gente tenga herramientas para su desarrollo. La inversión que tiene retorno hay que dejársela al sector privado. Hoy hay una obra pública con una mirada puesta en las provincias. Hay que cuidar el federalismo. Para tener un país desarrollado, el Estado tiene que promocionar líneas como la del norte grande, hay que darles un poco más a las provincias que menos tienen.

BLOQUE 9 Hugo DRAGONETTI