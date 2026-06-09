La construcción no despega: Gustavo Weiss, titular de la Camarco, calculó que el país debería invertir u$s150.000 millones por año

Lo advirtió en la edición 90 de la Convención de la Camarco. Dijo que la actividad sigue 25% por debajo de los niveles de 2023 y sostuvo que sin infraestructura ni crédito hipotecario será difícil sostener un crecimiento del 4% al 5% anual.

Ante empresarios y referentes del sector, Gustavo Weiss expuso el diagnóstico de la construcción y planteó la necesidad de recuperar la inversión en infraestructura, ampliar el crédito hipotecario y generar condiciones para sostener el crecimiento de la actividad

Antes de meterse de lleno en los debates sobre inteligencia artificial y el futuro del empleo, Gustavo Weiss volvió este martes a poner el foco en lo que considera el principal problema de la economía real: la falta de inversión en infraestructura y el freno que atraviesa la construcción . En el marco de la 90° Convención Anual (realizada este martes en La Rural) de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el presidente de la entidad sostuvo que la actividad se estabilizó después del fuerte derrumbe registrado entre mediados de 2023 y mediados de 2024, aunque todavía muy lejos de recuperar los niveles anteriores.

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" El sector no está bien ; lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo", afirmó durante una charla con periodistas. Según explicó, la actividad cayó alrededor de 25% y desde entonces se mantiene en una meseta.

La pérdida de empleo refleja ese escenario. Weiss recordó que la construcción destruyó unos 120.000 puestos de trabajo y apenas logró recuperar cerca de 5.000. Señaló: " El único lugar del país donde hay más empleo es Neuquén. En el resto cayó, y el empleo tiene una relación directa con el nivel de actividad".

Mientras la energía, el petróleo, la minería y el agro muestran mejores perspectivas, Weiss consideró que ese impulso todavía no alcanza para mover al resto de la economía.

" Siempre existe algún derrame. Una empresa metalúrgica del Gran Buenos Aires puede proveer a Vaca Muerta y participar indirectamente de ese crecimiento. Pero eso es totalmente insuficiente frente a la problemática general de la industria, la construcción y el comercio", explicó.

Construcción Viviendas Chacarita Las obras privadas de vivienda no avanzan con el ritmo rápido como hasta comienzos de 2024, hay preocupación en el sector

Incluso recordó un concepto planteado por Ricardo Arriazu durante la convención. Sostuvo: "La destrucción del empleo es muy rápida y la creación de nuevos puestos es mucho más lenta. Son procesos de transición que requieren reconversión y llevan tiempo".

Para el titular de CAMARCO, el freno de la obra pública nacional profundizó ese escenario. Si bien algunas jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Neuquén mantienen niveles de inversión, consideró que eso no alcanza para compensar la caída del Estado nacional.

¿La inversión privada puede reemplazar al Estado?

La respuesta de Weiss fue contundente.

—¿La inversión privada alcanza para cubrir el déficit de infraestructura?

—No. En ninguna parte del mundo ocurre eso. La participación privada representa entre el 15% y el 20% de la infraestructura total porque hay actividades que directamente no son rentables.

Como ejemplo, recordó que el país cuenta con unos 40.000 kilómetros de rutas nacionales y apenas unos 9.000 pueden concesionarse porque tienen tránsito suficiente para financiarse mediante peajes.

"Hospitales, cárceles, redes cloacales, caminos rurales y gran parte de las rutas no tienen un negocio detrás. Ahí el Estado es irremplazable", remarcó.

Incluso valoró el sistema de concesiones que impulsa el Gobierno, aunque relativizó su impacto. Reconoció: "Algo va a reactivar porque muchas rutas están destruidas y necesitan reparación. Las empresas que participan son nuestras asociadas y habrá más trabajo. Pero, en el volumen total de la industria, es muy poco".

El cálculo de CAMARCO: hacen falta u$s150.000 millones anuales

Uno de los datos más contundentes que dejó Weiss fue el cálculo realizado por la entidad para sostener un crecimiento económico del 4% al 5% anual.

—¿Cuánto debería invertir Argentina para crecer de forma sostenida?

—Un 25% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de unos US$150.000 millones por año.

Según detalló, ese monto debería distribuirse entre distintas áreas.

3% del PBI para mantenimiento de infraestructura existente.

3% para nueva infraestructura pública.

3% para inversiones privadas en energía, petróleo y gas.

6% para vivienda.

10% para equipamiento industrial y fábricas.

Rutas en mal estado Rutas deterioradas y falta de mantenimiento. Gustavo Weiss, presidente de CAMARCO, advirtió que la inversión en infraestructura se encuentra muy por debajo de lo que necesita el país y sostuvo que sin obra pública y vivienda no habrá crecimiento sostenido

Weiss advirtió: "Solamente en infraestructura pública los tres niveles del Estado deberían invertir alrededor de u$s36.000 millones por año. En los últimos años estuvimos cerca de los u$s4.000 millones. Estamos lejísimos".

Y agregó:

"No hay ninguna posibilidad de que el país se desarrolle sin una fuerte inversión en infraestructura y vivienda".

Las propuestas para reactivar el crédito hipotecario

Más allá del diagnóstico, CAMARCO viene trabajando junto con desarrolladores inmobiliarios en alternativas para ampliar el financiamiento.

Una de las propuestas apunta a utilizar la porción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES invertida en acciones para conformar un fondo que permita fondear créditos hipotecarios.

La segunda iniciativa propone transformar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en un fondo común y destinar parte de esos recursos al mismo objetivo.

—¿Hay conversaciones con el Gobierno?

—Entendemos que algunos funcionarios están analizando estas ideas, pero todavía no tenemos precisiones.

Weiss aclaró que no se trata de un esquema de intervención estatal.

Agregó: "Aquí no hay recursos públicos. En un caso los jubilados cambian un activo por otro activo y, en el FAL, estamos hablando de fondos privados pertenecientes a las empresas".

El dirigente también cuestionó los modelos de vivienda aplicados históricamente en Argentina y sostuvo que en gran parte del mundo funcionan esquemas de subsidio a la demanda.

Creditos hipotecarios Foto Tasas Crédito hipotecario y financiamiento de largo plazo. Desde CAMARCO impulsan utilizar parte del FGS de la ANSES y reformular el Fondo de Asistencia Laboral para generar recursos que permitan ampliar el acceso a la vivienda y reactivar la construcción privada Pixabay

"El Estado ayuda a las familias a pagar una parte de la cuota y el privado cobra el total. Son sistemas que funcionan en Colombia, Perú y muchos otros países. Acá históricamente se subsidió la oferta", señaló.

Inteligencia artificial y el empleo

La irrupción de la inteligencia artificial ocupó varios paneles de la convención y también despertó inquietudes entre los empresarios.

"Estoy muy preocupado por el avance de la inteligencia artificial. Va a eliminar puestos de trabajo y eso es un dato de la realidad", advirtió Weiss.

Sin embargo, reconoció que las empresas deberán incorporarla para no perder competitividad: "Estamos en salita rosa del jardín de infantes. Hace dos años prácticamente no existía la inteligencia artificial generativa y ya cambió la forma de trabajar. Imagínate lo que puede pasar cuando esto siga evolucionando".

Como ejemplo, contó que tareas que antes requerían días de análisis hoy pueden resolverse en minutos.

"Un pliego de licitación que antes demandaba muchas horas de estudio ahora se puede resumir en media hora. Es imposible competir contra eso", explicó.

Gustavo Weiss 2 Weiss expresó su preocupación por el impacto de la IA sobre el mercado laboral y sostuvo que, aunque las empresas deberán adoptarla para no perder competitividad, la nueva tecnología acelerará cambios profundos en la forma de trabajar y podría reemplazar numerosos puestos de trabajo

Incluso recordó una definición que había realizado durante el debate de la reforma laboral. Sostuvo: "Yo decía que la reforma nació vieja porque no contemplaba el impacto de la inteligencia artificial sobre el trabajo. Y ese problema ya empezó".

Pese al escenario complejo, Weiss evitó cuestionar el rumbo macroeconómico y reconoció que dentro del Gobierno nadie niega la necesidad de invertir.

"No es que rechacen el concepto. Lo que dicen es que no tienen recursos. Pero tarde o temprano habrá que volver a discutirlo, porque sin infraestructura, sin vivienda y sin crédito hipotecario no hay desarrollo posible", concluyó.