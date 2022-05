Advierten que el estancamiento del consumo condicionará el crecimiento de la actividad

“Me parece que el consumo se va a mantener estancado. La baja del 0,1% no es muy significativa, pero sí es un estancamiento que impide que el consumo siga creciendo. Y eso me parece que se va a mantener. Quizá sea más volátil: en los meses que en algún sector se otorgue refuerzo de ingresos, aumento de salario mínimo vital y móvil o una actualización de paritaria fuerte, ahí se va a reactivar fuerte el consumo. Porque además no se puede saber cuál puede ser la inflación dentro de dos o tres meses. Por eso, imagino que será una evolución más parecida a un ‘serrucho’, con tendencia a estancarse, que a un crecimiento sostenido”, analizó a Ámbito Nicolás Pertierra, Economista Jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).