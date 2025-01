Consumos duplicados en tarjetas de crédito: qué recomiendan hacer los bancos

En las últimas horas muchos clientes inundaron de quejas las redes sociales de los bancos por la aparición de consumos duplicados y triplicados en tarjetas de crédito VISA, Mastercard y American Express. Sin embargo, desde las entidades financieras aseguraron a Ámbito que el problema se solucionará durante esta jornada y que no es necesario hacer el reclamo.

Además, sugieren no pagar los montos incorrectos y solo reclamar en caso de que el error persista al momento del cierre del resumen. En el caso de consumos asociados a débitos automáticos, las entidades indicaron que los usuarios deben verificar que no existan cargos adicionales. De ser así, podrán solicitar la devolución de los montos incorrectos.

¿Por qué se originó el problema?

"Puede que se estén mostrando duplicados algunos consumos en la tarjeta. No te preocupes, esto no va a afectar tu disponible para compras y ya estamos trabajando para solucionarlo", señala el homebanking del Banco Santander. Asimismo, según Visa no se trata de una falla propia de la compañía, sino del sistema de ciertos bancos que operan con sus plásticos.