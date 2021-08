Córdoba exportó por USD 4.265 millones en los primeros cinco meses

El trabajo precisó que los productos cordobeses tuvieron como destino a 123 países, y que los principales compradores fueron Brasil, Vietnam e India.

El 43 % de las exportaciones fue de Manufacturas de Origen Agroindustrial (MOA), el 40% de Productos Primarios (PP) y el 13% de Manufacturas de Origen industrial (MOI).

A nivel nacional, se destacó días atrás, que el comercio exterior total del país durante junio (exportaciones más importaciones) "sigue creciendo", medido en relación con el PIB o por habitante, tanto en la comparación con 2020 como respecto de 2019.

En relación con dos años atrás, las ventas al exterior de ese mes aumentaron US$ 1.737 millones (33%), mientras las compras crecieron US$ 1.738 millones (41%) y el saldo del intercambio fue similar, US$ 1.068 millones.