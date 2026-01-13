NGEx ya perforó más de 12.000 metros en Lunahuasi: qué revelan los nuevos hallazgos de cobre, oro y plata en San Juan + Seguir en









La minera canadiense del grupo Lundin reportó nuevos resultados de perforación de alta ley en el proyecto en San Juan. Consolidan al yacimiento Lunahuasi como uno de los descubrimientos de cobre, oro y plata más destacados del distrito Vicuña.

Lunahuasi es un proyecto 100% propiedad de NGEx Minerals y forma parte del distrito Vicuña, una de las regiones cupríferas más relevantes de la cordillera de Los Andes.

La compañía NGEx Minerals, perteneciente al grupo Lundin Mining, dio a conocer nuevos resultados de perforación en su proyecto Lunahuasi, ubicado en el distrito Vicuña de la provincia de San Juan, que vuelven a confirmar el carácter de alta ley y escala creciente del yacimiento de cobre, oro y plata. Los datos corresponden a los pozos DPDH050 a DPDH054, perforados en el marco del programa Fase 4, actualmente en plena ejecución.

Entre los resultados más destacados, el pozo DPDH054 interceptó 94 metros con una ley promedio de 8,99% de cobre equivalente (CuEq) desde los 271 metros de profundidad, incluyendo un tramo de 21,7 metros con 31,92% CuEq, acompañado por 25,21 gramos por tonelada de oro. Este intervalo se ubica en la zona Mars y confirma la continuidad de un núcleo de mineralización de muy alta ley previamente identificado.

Otro de los pozos clave, DPDH051, arrojó una intersección de 327,4 metros con 3,74% CuEq, que incluye múltiples subintervalos de alta ley, como 4,3 metros con 12,67% de cobre, 62,11 g/t de oro y 297 g/t de plata, además de varios tramos por encima del 14% CuEq. Este pozo fue perforado dentro de la zona Saturn, donde también se confirmaron intervalos de oro de muy alta ley.

image Los resultados refuerzan la interpretación geológica del yacimiento y muestran que la mineralización de oro de alta ley no es puntual, sino que se distribuye en distintas zonas del depósito. En particular, las intersecciones auríferas detectadas en los pozos DPDH050, DPDH051 y DPDH054 se extienden desde la zona Saturn hasta Mars, separadas por más de 300 metros, lo que sugiere un sistema mineralizado robusto y continuo.

El programa Fase 4 avanza por delante del cronograma previsto. A la fecha, NGEx ya perforó más de 12.000 metros, con 12 pozos completados y ocho actualmente en perforación, utilizando un total de ocho equipos activos en el proyecto. La campaña comenzó enfocada en definir y expandir las tres zonas principales -Saturn, Mars y Jupiter- y progresivamente se orientará a perforaciones de mayor paso para evaluar objetivos conceptuales de escala regional y buscar nuevos depósitos en el entorno.

En cuanto al detalle técnico, dos de los pozos completados apuntaron a la zona Jupiter, dos a Mars y ocho a Saturn, además de un pozo geotécnico destinado a apoyar la planificación de un futuro túnel de exploración. Las leyes de cobre equivalente fueron calculadas utilizando precios de referencia de u$s3 por libra de cobre, u$s1.500 por onza de oro y u$s18 por onza de plata, con recuperaciones metalúrgicas asumidas del 80%. El presidente y CEO de NGEx, Wojtek Wodzicki, destacó que los resultados confirman tanto la expansión lateral y en profundidad de las zonas mineralizadas como el potencial aurífero del sistema. Además, señaló que el verano austral está siendo aprovechado para ejecutar perforaciones de mayor alcance, en lo que constituye el programa más ambicioso realizado hasta ahora en Lunahuasi. image El mapa del Distrito Vicuña antes de la venta de los proyectos. De lado argentino, la zona minera incluye Josemaría, Filo del Sol y Lunahuasi. Del lado chileno están Los Helados y Caserones. Lunahuasi es un proyecto 100% propiedad de NGEx Minerals y forma parte del distrito Vicuña, una de las regiones cupríferas más relevantes de la cordillera, donde también se encuentran la mina Caserones y los proyectos Josemaría y Filo del Sol, que fomaron Vicuña Corp., hoy propiedad de BHP y Lundin en partes iguales. NGEx también es operadora del proyecto Los Helados, en Chile, consolidando una presencia estratégica en uno de los cinturones metalíferos más importantes de Sudamérica.