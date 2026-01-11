Carne: expectativas por una baja en los precios durante el verano

Por la caída de demanda y tras los fuertes aumentos sobre el final de 2025, se espera que el valor de la carne se modere durante los primeros meses de 2026.

Se espera que los precios de la carne se estanquen durante el verano.

Por factores estacionales, se espera que los precios de la carne se moderen durante el verano después de sufrir fuertes aumentos durante el último tramo de 2025 . A lo largo del año, el asado subió aproximadamente un 43% , casi 12 puntos por encima de la inflación minorista, que cerraría en una acumulada cercana al 31% . El incremento se explica en gran medida por el traslado a costos fijos.

Se espera que, al menor por la temporada de verano 2026, los precios se estanquen . Sin embargo, anticipan que después vuelvan a tomar el sendero alcista, tanto por mayor consumo como por una reducción de la oferta.

El coordinador federal de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA), Ariel Morales, explicó que durante los primeros meses del año hay menor nivel de demanda porque hay mucha gente de vacaciones y porque el consumo de carne se retrae en esta época del año.

Además de estos dos factores, se suma que no hubo subas en el precio de la hacienda ya que los frigoríficos exportadores se retiraron transitoriamente del mercado y no presionaron sobre los valores.

A pesar de este alivio al bolsillo, anticipan que en marzo la oferta caerá y esto podría volver a impulsar los precios a la suba . El sector, señaló Morales, está reteniendo vientres, claves para la reposición de invernada y al mismo tiempo hay un fuerte empuje tanto del consumo interno como de la exportación.

En diciembre, la medición de C&T Asesores Económicos reveló que la carne aumentó un 8%, lo cual empujó al alza el índice general de precios por su peso dentro de la canasta. A pesar de esta cifra elevada, la consultora Analytica registró en carnes y derivados una suba mucho menos marcada del 5,4% en el promedio.

Morales celebró el repunte del consumo aunque advirtió que podría llegar una nueva caída

Por otro lado, Morales se refirió al repunte del consumo, el cual atribuyó a mejoras en el poder adquisitivo de la gente. De todas formas, advirtió que habrá que ver cómo se llegará a marzo, teniendo en cuenta que el Gobierno absorbió gran parte de la liquidez que circulaba en la economía.

También anticipó que el regreso de las vacaciones suele estar marcado por un ajuste en los gastos, el uso de tarjetas y la financiación de fin de año. De esta manera, señaló que marzo y abril suelen ser meses adversos para la reactivación económica.