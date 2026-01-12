Ranking global de PBI: qué puesto ocupará la Argentina en 2026, según el FMI + Seguir en









A pesar de seguir entre los países con mayor inflación del mundo, la Argentina se mantiene como una de las 30 economías más grandes y el FMI proyecta que en 2026 el país combinará un proceso de desaceleración inflacionaria con un PBI que la ubica en el puesto 26 del ranking global.

Qué número se estima de crecimiento de PBI.

A pesar de que la inflación sigue siendo uno de los principales desequilibrios macroeconómicos, la Argentina continúa destacándose en los rankings internacionales por el tamaño de su economía. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional(FMI) relevadas por Visual Capitalist, el país se mantendrá entre las 30 economías más grandes del mundo en 2026, con un Producto Bruto Interno estimado en u$s 668.000 millones, que la ubicará en el puesto 26 a nivel global.

El dato contrasta con el escenario inflacionario que todavía enfrenta la economía argentina. En su último informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI ubicó a la Argentina entre los diez países con mayor inflación en 2025, con una suba de precios estimada en 41,3%, lo que la colocó en el sexto lugar del ranking mundial.

Solo quedó por detrás de economías con severos desequilibrios macroeconómicos como Venezuela (269,9%), Sudán del Sur (97,5%), Zimbabwe (89%), Sudán (87,2%) e Irán (42,4%).

Este desempeño se dio en un contexto internacional muy distinto. A nivel global, la inflación promedio se desaceleró hasta 4,2% en 2025, a pesar del impacto de los aranceles comerciales y de un escenario financiero todavía marcado por tasas de interés elevadas.

Supermercados Consumo Góndolas Precios Inflación La inflación en 2026 para la Argentina estará en el orden del 30% Mariano Fuchila Inflación y PBI global: qué espera el FMI para 2026 Para 2026, el organismo multilateral proyecta que la inflación mundial continúe bajando y se ubique en torno al 3,7%, incluso con los efectos rezagados de las políticas comerciales todavía presentes. La desaceleración global se explica, en gran parte, por el bajo crecimiento de los precios en China, que en 2025 registró inflación nula y se mantiene cerca de un escenario deflacionario.

En Europa, varias de las principales economías mostraron inflación contenida: Francia cerró 2025 con 1,1%, Italia con 1,7% y Alemania con 2,1%. En Estados Unidos, la inflación fue del 2,7% y el FMI prevé que descienda al 2,4% en 2026. En el caso argentino, el propio Fondo aclaró que la inflación proyectada en su último Outlook, publicado en octubre, quedó unos diez puntos por encima del dato final, que se conocerá con el cierre estadístico del año y rondaría el 31%, reflejando una desaceleración más marcada en el tramo final de 2025. Más allá del nivel de precios, el FMI estima que el PBI mundial alcanzará los u$s123,6 billones en 2026, con una fuerte concentración del poder económico en las grandes economías avanzadas y emergentes. Estados Unidos, China, India, Japón y Canadá explican en conjunto más del 55% de la producción global.

