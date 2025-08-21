La historia de Peter McCormack, el ambicioso inversor de criptomonedas que ganó y perdió millones







Estos activos financieros le dieron la posibilidad de ganar una fortuna, pero sus errores le costaron caro.

El inversor británico que ganó millones con Bitcoin. Podcast Peter McCormack

Peter McCormack es un próspero empresario del mundo financiero. En el año 2016 dirigía una agencia de publicidad en el centro de Londres. El éxito de su empresa le brindó un crecimiento económico sostenido que le permitió tener ahorros y realizar inversiones que se convirtieron en millones.

También formó un podcast orientado a este tipo de economía para entrevistar expertos y difundir información acerca de los activos financieros más importantes. Gracias a la explosión de Bitcoin, llegó a ganar más de 1 millón de libras, pero su ambición y algunos errores lo hicieron perder mucho dinero.

Peter McCormack El ascenso y caída del inversor que ganó millones con Bitcoin. Fortuna en criptomonedas y lujos de millones: el ascenso de Peter McCormack Avanzado el año 2016, gozaba de un crecimiento grande y sostenido. Su empresa de publicidad facturaba entre 3 y 4 millones de libras anuales, él lideraba un grupo de 35 profesionales y se establecía en las oficinas de Covent Garden. Gracias a sus altos ingresos, comenzó a considerar distintos instrumentos de inversión. Ya conocía Bitcoin desde 2013 y optó por este tipo de activos.

Al ver el mercado mucho más avanzado que cuando había comprado por primera vez, consideró que sería una excelente inversión. En ese momento el Bitcoin valía 600 libras, por lo que compró 6 unidades, creyendo que podía subir hasta los 2000 dólares como máximo. Pero se llevó una gran sorpresa al ver su valor en 20.000 a mediados de 2017.

Esto le brindó la posibilidad de retirar miles de libras y comprarse todo tipo de cosas excéntricas, viajar y darse ciertos lujos que antes no tenía en mente, como comer en lugares caros, hacer regalos extravagantes o viajar para entrevistar personas por todo el mundo.

La caída de McCormack hasta quedar sin nada Este éxito lo hizo entusiasmarse, por lo que creó grupos de Facebook e invitó a cada vez más personas a invertir en esta criptomoneda. Pero creó las condiciones ideales para que se convirtiera en una burbuja financiera, y en vez de prevenir a los inversores, ya se encontraba tan involucrado que no había lugar para la cautela. En su mente tenía el sueño de su infancia, comprar el equipo de fútbol de la ciudad de Bedford. Pero en 2018 Bitcoin cayó abruptamente, ocasionándole pérdidas a él y a todos los inversores que había aconsejado.

