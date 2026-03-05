El Gobierno reabre la paritaria estatal y convoca a ATE y UPCN

La negociación del sector público nacional se retomará en la Secretaría de Trabajo luego del cuarto intermedio dispuesto a fines de 2025. Los gremios reclaman una fuerte recomposición salarial.

El Gobierno convocó a los sindicatos estatales a retomar la negociación paritaria de la administración pública. La reunión fue fijada para este viernes a las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A la mesa de negociación fueron citados los dos gremios que concentran la mayor parte de los trabajadores del Estado nacional: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) , encabezada por Andrés Rodríguez, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) , liderada por Rodolfo Aguiar.

La convocatoria marca la reanudación de una discusión salarial que había quedado en suspenso desde diciembre de 2025, cuando la Secretaría de Trabajo dispuso un cuarto intermedio ante la distancia entre las demandas sindicales y la propuesta del Gobierno.

Desde entonces, los gremios estatales vienen insistiendo en la necesidad de una recomposición que compense el deterioro del poder adquisitivo de los empleados públicos en los últimos años, en un contexto de alta inflación y recortes presupuestarios.

ATE, uno de los sindicatos más críticos de la política salarial oficial, reclama un incremento cercano al 45% para recomponer ingresos. Además, plantea el pago de una suma fija extraordinaria de 4.000.000 de pesos como compensación por la pérdida acumulada.

GOBIERNO PARITARIA ESTATALES El Gobierno convocó a estatales a discutir la paritaria.

El titular del gremio, Rodolfo Aguiar, aseguró que en los últimos dos años “se destruyó el poder adquisitivo de los estatales” y responsabilizó al Gobierno por el deterioro de las condiciones salariales del sector.

En la Casa Rosada, en cambio, la negociación salarial forma parte de una estrategia más amplia de control del gasto público, una de las banderas centrales del programa económico impulsado por la administración de Javier Milei.

La reunión de este viernes funcionará como primer test para medir hasta dónde está dispuesto a ceder el Gobierno en materia salarial y cuál será el margen de presión de los gremios estatales en una negociación que promete volver a tensarse.