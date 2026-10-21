¿Cuánto cuesta el Fantasy Bra que lució Kylie Jenner en el desfile de Victoria's Secret?

Diamantes naturales, oro blanco y más de mil horas de trabajo artesanal dieron forma a una creación excepcional que acaparó todas las miradas.

Kylie Jenner debutó en la pasarela de Victoria’s Secret con una pieza que llevó el lujo a otro nivel. Durante el desfile celebrado en Culver City, California, la empresaria y figura de la televisión estadounidense lució el célebre Fantasy Bra , una creación cubierta de diamantes que marcó uno de los momentos más comentados de la presentación.

La aparición tuvo un significado especial para la firma de lencería: el diseño regresó al espectáculo después de ocho años de ausencia y lo hizo con una cifra récord. La pieza fue desarrollada junto a la joyería Jacob & Co . y combinó piedras preciosas, trabajo artesanal y una estructura concebida para acompañar el movimiento de quien la lleva.

El Fantasy Bra que lució Kylie Jenner está valuado en u$s50 millones. El monto lo convierte en el diseño más costoso de esta línea en la historia de Victoria’s Secret y supera ampliamente las valuaciones de sus antecesores.

La presentación recuperó uno de los símbolos más reconocidos de la historia de la firma de lencería, ausente del espectáculo durante varios años.

La cifra resulta todavía más llamativa cuando se observa la trayectoria de esta tradición. El primer modelo de la serie apareció en 1996, cuando Claudia Schiffer llevó el Million-Dollar Miracle, una creación valuada en un millón de dólares. Cuatro años después, Gisele Bündchen lució el Red Hot Fantasy Bra, cuyo valor informado alcanzó los u$s15 millones . La pieza de Jenner dejó atrás esa marca y estableció un nuevo techo para la colección.

El regreso del diseño joya no fue casual. Victoria’s Secret había recuperado su desfile anual en 2024, después de varios años de interrupción, pero no había vuelto a presentar un Fantasy Bra en la pasarela desde 2018. La edición de 2026 recuperó ese símbolo de opulencia con una propuesta que buscó convertir la prenda en una de las grandes atracciones de la noche.

Para dimensionar el precio, hay que tener en cuenta que no se trata de un corpiño convencional decorado con algunas piedras. La creación fue concebida como una pieza de alta joyería, con materiales preciosos y un nivel de elaboración que la acerca más al universo de las joyas exclusivas que al de la lencería comercial.

Jacob & Co. y los detalles detrás de la ostentosa joya de diamantes

La pieza fue creada en colaboración con Jacob & Co., la firma de alta relojería y joyería fundada por Jacob Arabo. Su diseño reúne 4.410 diamantes naturales y tiene como protagonista una piedra amarilla de 75,54 quilates, con talla radiante y clasificación Fancy Vivid Yellow, una denominación que identifica una intensidad de color especialmente alta en los diamantes amarillos.

El diamante central está valuado en u$s22 millones. Es decir, esa piedra por sí sola representa una parte sustancial del valor total atribuido a la creación. El resto del diseño se completa con miles de diamantes de distintos cortes, distribuidos alrededor de la estructura para generar una superficie brillante desde diferentes ángulos.

La elaboración demandó más de 1.000 horas de trabajo y la participación de 15 artesanos. El resultado pesa cerca de cuatro libras, alrededor de 1,8 kilos, un dato que permite dimensionar el desafío de construir una pieza de estas características y, al mismo tiempo, presentarla sobre una persona en movimiento.

Otro detalle técnico es la estructura de oro blanco de 18 quilates que sostiene las piedras. En lugar de tratarse de una prenda tradicional con aplicaciones decorativas, el conjunto fue concebido como una construcción de joyería, con componentes diseñados para mantener la forma y distribuir el peso. El resultado combina la apariencia de una pieza escultórica con las exigencias propias de una presentación en vivo.

Jenner completó el estilismo con una minifalda translúcida, tacos transparentes y alas blancas con plumas. La puesta acompañó el concepto de espectáculo que caracteriza al desfile de la marca, aunque la atención se concentró en la pieza central. La elección de una figura conocida fuera del circuito tradicional del modelaje también reforzó la dimensión mediática de la presentación.