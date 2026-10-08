Cuánto cuesta un día de spa en Buenos Aires: un regalo ideal para el Día de la Madre

Circuitos con masajes, piscinas climatizadas y tratamientos de belleza aparecen entre las alternativas para sorprender en octubre.

Las propuestas de bienestar ofrecen distintas alternativas para disfrutar de una jornada dedicada al descanso.

Con el Día de la Madre cada vez más cerca, quienes todavía no definieron qué regalar pueden encontrar una alternativa diferente a los obsequios tradicionales. En Buenos Aires, las propuestas de bienestar ofrecen experiencias que combinan masajes, circuitos de agua, tratamientos corporales y momentos de descanso , con opciones para distintos presupuestos.

Los valores varían bastante según la cantidad de servicios incluidos y el tipo de experiencia elegida. Para octubre de 2026, existen alternativas que parten de alrededor de $80.000 por persona , mientras que las propuestas más completas pueden superar los $250.000.

El costo de una jornada depende principalmente de los servicios incluidos. Una alternativa básica , centrada en el acceso a instalaciones de relax y un tratamiento breve, puede encontrarse desde unos $80.000 por persona . En este segmento suelen aparecer circuitos de aproximadamente dos horas con piscina climatizada, hidromasaje, sauna y gimnasio, además de un masaje relajante o descontracturante de 30 minutos.

Para quienes buscan una experiencia más extensa , los precios pueden ubicarse entre $90.000 y $150.000 , según la combinación de servicios. Hay propuestas que incluyen masaje, exfoliación corporal, limpieza facial, cuidado de manos y pies, acceso al circuito y hasta almuerzo. Otras suman tratamientos faciales, masaje de mayor duración, bebidas o alimentos durante la jornada.

También existen paquetes de nivel intermedio que combinan circuito de aguas y tratamientos . Algunas opciones rondan los $135.000 por persona e incluyen desayuno, almuerzo, masaje y acceso a espacios como piscina climatizada, jacuzzi, sauna y sala de relax. Las versiones que agregan tratamientos faciales pueden acercarse a los $170.000 .

En una franja superior aparecen las experiencias que pueden superar los $200.000 por persona. Allí suelen incorporarse varias horas de circuito, comida, sauna húmedo y seco, duchas especiales, piscina climatizada, hidromasajes y sectores destinados al descanso. Una propuesta publicada para una jornada de cuatro horas, por ejemplo, tiene un valor de $220.000 e incluye una comida a elección y acceso a distintas instalaciones de bienestar.

Los paquetes más completos pueden alcanzar los $250.000 o $275.000 por persona, especialmente cuando combinan masajes de 50 minutos, reflexología o tratamientos faciales con circuitos de aguas de dos horas. En algunos casos también hay descuentos para dos personas.

¿Cómo es un día de spa?

Aunque el nombre pueda hacer pensar en una jornada completa, un día de spa no necesariamente dura desde la mañana hasta la noche. La duración depende del paquete y puede ir desde unas dos horas hasta cuatro o más.

El recorrido suele comenzar con el acceso a un circuito de aguas. Piscina climatizada, hidromasajes, sauna seco, sauna húmedo, duchas especiales y tumbonas térmicas aparecen entre los servicios más habituales. La idea es que la persona pueda alternar momentos de agua y calor con períodos de descanso.

Los espacios de relajación combinan diferentes servicios pensados para disfrutar una experiencia de desconexión. Magnific

A eso se le pueden sumar tratamientos. Los masajes relajantes o descontracturantes son una de las opciones más frecuentes, aunque también aparecen reflexología, exfoliaciones, tratamientos faciales, cuidado de manos y pies y otras propuestas de estética.

La gastronomía también puede formar parte de la experiencia. Según el paquete, se ofrecen desayunos, meriendas, almuerzos, infusiones, frutas o propuestas dulces. En las alternativas de mayor precio, la comida puede estar integrada dentro del valor total de la jornada.

Para un regalo, una de las ventajas es que no necesariamente hay que elegir un tratamiento específico. Algunas experiencias permiten comprar un voucher para que la persona agasajada pueda coordinar posteriormente el día y horario que prefiera. El formato gift card también aparece como una alternativa para quienes no conocen exactamente qué servicio le gustaría recibir a la otra persona.

Las recomendaciones antes de un día de spa

Antes de comprar una experiencia para el Día de la Madre, conviene mirar la letra chica. El primer punto es confirmar qué incluye realmente el precio: algunos valores ya contemplan impuestos, mientras que otros se publican antes de aplicarlos.

También es recomendable revisar la duración, la fecha de vencimiento del voucher y las condiciones para modificar o cancelar una reserva. En determinadas propuestas, los fines de semana y feriados requieren consultar disponibilidad previamente.

Otro aspecto a tener en cuenta es la anticipación. Durante fechas especiales puede aumentar la cantidad de reservas, así que comprar el voucher sobre la hora no garantiza encontrar disponibilidad para el día elegido. Algunas experiencias, además, solicitan reservar con al menos 48 horas de anticipación.