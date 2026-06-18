Cuánto cuesta viajar a Dallas para ver a la Selección: se disparan las búsquedas tras la victoria ante Argelia

Viajar a Dallas para ver a la Selección puede costar unos u$s5.593 por persona, sin incluir traslados ni comidas. El detalle del precio de las reventas en Estados Unidos.

Búsquedas récord: las consultas por vuelos a Dallas se dispararon un 123% tras la victoria de la Selección Argentina.

La ilusión mundialista crece de la mano del contundente triunfo de la Selección Argentina sobre Argelia, y muchos hinchas ya empezaron a sacar cuentas para seguir al equipo de Lionel Scaloni en Estados Unidos. Sin embargo, asistir a los partidos exige una inversión considerable, en particular para quienes apuntan a Dallas, una de las sedes más lejanas del torneo, dónde tendrán lugar los próximos dos encuentros de la albiceleste.

Paula Cristi , country manager de Despegar para Argentina y Uruguay, explicó que "históricamente, observamos que, cuando la Selección tiene un buen desempeño, el entusiasmo se traduce rápidamente en un aumento de búsquedas y reservas, impulsado por el deseo de acompañar al equipo de cerca".

Según datos de Despegar.com, las búsquedas hacia Dallas se dispararon un 123% tras el triunfo sobre Argelia. Por otra parte, según Almundo , las búsquedas de vuelos hacia esa Dallas crecieron un 50% en comparación con la semana anterior.

La reventa oficial, habilitada en Estados Unidos, también sintió el impacto: para el próximo partido apenas queda disponible el 1% de las entradas . Frente a este escenario, Despegar lanzó promociones de vuelo y hospedaje en Dallas por siete días, con desayuno incluido, a u$s1.800 por persona. El cuello de botella, sin embargo, sigue estando en la reventa de entradas.

En ese marco, la demanda de tickets es altísima y buena parte de los hinchas debe recurrir al mercado de reventa, donde el precio promedio más económico ronda los u$s1.300 por partido. En ese marco, la suba fue notoria: una ubicación buena que ayer estaba a u$s1200, hoy se encuentra en u$s2000, pero en un sector mucho más alejado de la cancha.

Para quienes planeen viajar a Dallas del 20 al 30 de junio, los números arrojan un total de u$s5.593 por persona, sin incluir traslados ni comidas. El desglose: u$s2.068 por los pasajes ida y vuelta con United (la alternativa más económica y con menor duración de vuelo, de 13 horas por tramo), u$s928 por nueve noches de hospedaje a 2,7 kilómetros del centro, y unos u$s1.300 por partido en concepto de reventa.

Lo que continúa en la Copa del Mundo para Argentina

A su vez, Almundo reportó que Miami es hoy el destino que más interés genera entre los viajeros, dado que allí se jugaría el partido de dieciseisavos de final en caso de que Argentina cierre primera en su grupo. Las búsquedas de vuelos para fines de junio y principios de julio subieron un 15% respecto de la semana anterior, lo que la convirtió en el destino internacional más consultado del día, mientras también crecieron las búsquedas de entradas para el encuentro del 3 de julio en el Hard Rock Stadium.

Almundo explicó que la suba de precios responde principalmente a la cercanía de las fechas de viaje y al agotamiento de las opciones más económicas. Hoy, un vuelo directo a Miami para ese período arranca en u$s1.200, cuando semanas atrás se conseguía desde u$s890.

¿Cómo son los precios en el estadio?

En el estadio de Kansas City, donde la Selección inició la defensa del título frente a Argelia, los precios de alimentos y bebidas despertaron impresión entre los asistentes y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Según la lista oficial exhibida en los puntos de venta del estadio de Kansas, una cerveza común costaba u$s18,39, mientras que las variedades premium e importadas alcanzaban los u$s22,15.Los cócteles se ofrecían a u$s17,45 y las versiones souvenir llegaban a los u$s28,49.

Las opciones sin alcohol tampoco resultaban económicas. Una gaseosa o bebida deportiva tenía un valor de u$s11,39, mientras que una botella de agua de 20 onzas presentó un costo u$s8. En cuanto a la comida, una porción de frutos secos se comercializaba a u$s11,69.

Los valores corresponden específicamente al estadio de Kansas City y, aunque forman parte de la oferta oficial del torneo, pueden variar entre sedes debido a que la comercialización de alimentos y bebidas depende de los operadores de cada recinto.