Cuánto cuesta vivir en Vaca Muerta y cuáles son los salarios en la zona petrolera

El desarrollo hidrocarburífero atrae trabajadores y capitales, pero también presiona sobre viviendas, servicios y precios cotidianos.

El crecimiento de la producción modificó el mercado laboral y la vida diaria en el sur argentino.

Vaca Muerta se convirtió en uno de los grandes polos de actividad económica de la Argentina y su expansión ya modifica el mapa laboral de Neuquén. La llegada de empresas, inversiones y trabajadores elevó la demanda de empleo, pero también generó una pregunta clave para quienes evalúan mudarse: cuánto cuesta realmente instalarse en la región.

Durante el primer semestre de 2026, unas 13.147 personas provenientes de otras jurisdicciones cambiaron su domicilio a Neuquén, según datos procesados por el gobierno provincial. El número representa el 62,3% de todos los movimientos registrados durante 2025.

La industria ofrece una escala salarial muy amplia. Un trabajador que recién ingresa a un yacimiento bajo el convenio de Petroleros Privados tiene actualmente un salario bruto de referencia de $4.130.864 por una jornada de ocho horas . A esa suma se agrega una asignación mensual no remunerativa vinculada a Vaca Muerta de $402.800 y una vianda de unos $38.000 por jornada.

En los puestos especializados, las cifras suben de manera considerable. Un ingeniero en perforaciones puede ubicarse entre $8,2 millones y $11,5 millones brutos mensuales , mientras que un ingeniero de producción aparece en una banda de $7,75 millones a $10,33 millones.

La Encuesta Salarial Petrolera 2026 de la Fundación Contactos Energéticos ubicó el salario bruto mediano de la industria en torno a $10,3 millones , con un ingreso neto mediano cercano a $8 millones.

Alquileres y costo de vida en Añelo y Neuquén

El otro lado de la ecuación aparece al buscar vivienda. Añelo tiene una particularidad: el mercado inmobiliario está muy condicionado por las compañías vinculadas a la actividad hidrocarburífera. Las empresas alquilan unidades para alojar personal y, en muchos casos, buscan propiedades completamente equipadas.

Un monoambiente de 28 metros cuadrados con cochera y amenities puede rondar $1,2 millones mensuales. Un departamento de 45 metros cuadrados con un dormitorio aparece publicado en torno a $2,5 millones, mientras que una unidad de 50 metros cuadrados, dos dormitorios y dos baños llega a $2,6 millones.

La llegada de nuevas inversiones también cambió la dinámica de las ciudades vinculadas a la actividad petrolera. Magnific

El promedio de un departamento en Añelo fue estimado en $1.528.620 mensuales, aunque existen propiedades desde $800.000 y otras que alcanzan los $2 millones. En el segmento corporativo, los valores pueden ser todavía mayores.

La diferencia con Neuquén capital también es significativa, aunque depende del tamaño y las características de cada inmueble. En la capital provincial pueden encontrarse departamentos de unos 50 metros cuadrados desde $1 millón, mientras que una propiedad de 120 metros cuadrados y tres dormitorios ronda los $3,5 millones.

Servicios, canasta básica y transporte: el impacto de la inflación local

El costo de instalarse en el área no termina en el alquiler. Alimentos, servicios, combustible, movilidad y otros gastos diarios forman parte de una cuenta que puede cambiar bastante según el lugar elegido y el tipo de empleo.

Neuquén ya aparece entre las provincias con mayores niveles salariales registrados, pero esa característica convive con precios elevados. Para quienes trabajan en actividades ajenas al petróleo, la situación puede ser especialmente exigente: deben afrontar un mercado inmobiliario condicionado por los ingresos y beneficios de la industria energética, aunque sus propios sueldos no necesariamente acompañen esa escala.

El transporte también tiene una particularidad. En muchos empleos vinculados directamente con los yacimientos, las empresas contemplan traslados hacia los lugares de trabajo, viandas y otros adicionales. Ese paquete puede modificar bastante el presupuesto real de un empleado frente al de alguien que debe resolver por su cuenta vivienda, movilidad y alimentación.

¿Conviene mudarse a la zona petrolera? Pros y contras del boom no convencional

La respuesta depende de una variable central: qué trabajo se consigue y bajo qué condiciones. Para un profesional especializado que accede a una posición dentro de la industria, los ingresos pueden compensar alquileres y gastos elevados. Para una persona que llega sin empleo asegurado o que trabaja en sectores con remuneraciones más bajas, la cuenta puede ser mucho más ajustada.

El atractivo laboral es concreto. Las inversiones previstas para 2026 en Vaca Muerta fueron estimadas en u$s13.890 millones, un 13,5% más que el año anterior. A su vez, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas calcula que el desarrollo de la formación podría requerir entre 30.000 y 43.000 trabajadores directos hacia 2030, dependiendo del ritmo de inversiones y producción.