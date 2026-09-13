Argentina Energy Week: inversión, RIGI, Vaca Muerta y renovables, las claves del nuevo ciclo energético

Empresarios, inversores y funcionarios analizaron durante tres jornadas los desafíos para transformar el potencial energético argentino en proyectos concretos. Capital, infraestructura, transmisión, reglas claras, Vaca Muerta y renovables fueron algunos de los ejes centrales.

Argentina Energy Week. Durante tres jornadas, el encuentro reunió a autoridades, compañías, inversores, bancos, bolsas, proveedores y especialistas para analizar cómo pasar de los anuncios y las oportunidades a proyectos capaces de concretarse.

La Argentina atraviesa un punto de inflexión en materia energética: el desafío ya no pasa solamente por desarrollar los recursos disponibles, sino por conseguir el capital, la infraestructura y las condiciones necesarias para convertir ese potencial en producción, exportaciones y crecimiento. Ese fue uno de los principales ejes que atravesó la tercera edición de Argentina Energy Week 2026.

Del 8 al 10 de septiembre, Buenos Aires reunió a empresarios, inversores, autoridades nacionales y provinciales y referentes internacionales para discutir qué necesita el sector energético para entrar definitivamente en una etapa de ejecución. Energy Report y Ámbito.com participaron como mediapartners del encuentro, organizado por The Net-Zero Circle y The Energy Circle by IN-VR , que convocó a más de 200 tomadores de decisión, delegaciones de 11 provincias y representantes de más de nueve países.

El concepto quedó planteado desde el inicio por Stelios Papagrigoriou, CEO y cofundador de IN-VR , quien definió el momento que atraviesa el país como una transición desde las oportunidades todavía pendientes de desarrollar hacia proyectos que empiezan a materializarse. " Argentina se encuentra en un momento interesante, pasando de ser un país con mucho potencial sin explotar a un país que ejecuta proyectos ", afirmó Papagrigoriou, que junto a su esposa son los mentores de estos encuentros.

Y agregó: " En IN-VR, nuestro papel en todo esto no ha cambiado desde que comenzamos a trabajar en Argentina: conectar a los países con los inversionistas, las tecnologías y las alianzas que impulsan el potencial que ya existe ".

El ejecutivo puso como ejemplos de esta nueva etapa las solicitudes de RIGI que superan los u$s33.000 millones , la ronda de almacenamiento de baterías de AlmaGBA, que adjudicó 667 MW frente a un objetivo inicial de 500 MW , y el avance de infraestructura asociada a Vaca Muerta, como el VMOS, junto con los proyectos de Argentina LNG que apuntan a transformar a la cuenca neuquina en una plataforma exportadora.

Stelios Papagrigoriou, CEO y cofundador de IN-VR, durante la apertura de la Argentina Energy Week en el Hotel NH City Buenos Aires.

"Los ministros de energía provinciales, los secretarios y los líderes de las empresas de servicios públicos no tienen un lugar en este escenario por cortesía. Lo tienen porque nada aquí se mueve sin ellos", sostuvo Papagrigoriou.

Las provincias, en el centro de la agenda energética

Uno de los primeros debates estuvo protagonizado por las provincias, con la Mesa Redonda Gubernamental "El papel de las provincias en el sector energético de Argentina", que reunió a Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza; Matías Tosso, secretario de Energía de La Pampa; y Sergio Mansur, secretario de Planificación Energética de Córdoba.

El intercambio permitió mostrar las diferentes estrategias provinciales frente a un mismo desafío: acompañar el crecimiento de la demanda y, al mismo tiempo, generar las condiciones para que las inversiones puedan concretarse.

Latorre puso el foco en la expansión de las energías renovables en Mendoza y destacó el crecimiento de la generación fotovoltaica. "En generación de energía fotovoltaica hemos crecido a casi 800 MW, y buena parte de ese crecimiento se explica por proyectos que fueron generados desde la Empresa Mendocina de Energía (Emesa). No como una empresa que desarrolla inversiones propias, sino como una empresa que genera proyectos que luego pasan a manos privadas para su desarrollo", explicó.

Argentina Energy Week 20226. El abogado Saúl Feilbogen moderó el panel de los líderes de áreas de energía de las provincias: Matías Tosso (La Pampa), Sergio Mansur (Córdoba) y Jimena Latorre (Mendoza).

Entre los proyectos mencionados por la ministra estuvieron el Parque Solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz en Las Heras, y el Parque Solar San Rafael, desarrollado por Genneia, que alcanzó su operación comercial plena con 180 MW.

Pero el crecimiento de la generación renovable abrió un nuevo cuello de botella: la capacidad de transporte. "Ahora, el desafío para seguir creciendo en generación renovable está en la capacidad de evacuar esa energía. No podemos continuar incorporando generación si no contamos con la infraestructura necesaria para transportarla", advirtió Latorre.

La ministra señaló que Mendoza está avanzando en infraestructura de transmisión a través de la Estación Transformadora Valle de Uco y la Estación Transformadora Mendoza Norte, obras destinadas a mejorar la calidad y seguridad del suministro y acompañar nuevos desarrollos productivos, industriales, mineros y energéticos.

"Tenemos que sumarle necesariamente la transmisión. Estamos construyendo nuevamente infraestructura eléctrica: avanzamos con una línea de transporte en el Valle de Uco y con nuevas obras en el Norte provincial. Estas son condiciones indispensables para una transición energética ordenada", sostuvo.

La estrategia mendocina, además, no se limita a las renovables. La provincia combina su histórica actividad hidrocarburífera con el desarrollo no convencional. "Mendoza posee más de cien años de desarrollo de hidrocarburos convencionales y trabaja también sobre su potencial no convencional, teniendo en cuenta que aproximadamente 30% de Vaca Muerta se encuentra en territorio mendocino", explicó Latorre.

Según detalló, la matriz eléctrica provincial presenta aproximadamente 60% de generación térmica y 40% renovable, con una participación relevante de la hidroelectricidad.

Durante el panel, los representantes de Córdoba y La Pampa coincidieron en la necesidad de vincular la planificación energética con las características productivas de cada territorio.

Sergio Mansur, secretario de Planeamiento Eléctrico, explicó que Córdoba trabaja con una mirada integral que combina generación, infraestructura y desarrollo productivo. “No pensamos la integración energética sin pensar primero en la planificación del desarrollo productivo. Eso necesariamente nos lleva a mirar el territorio y a comprender sus particularidades”, señaló el secretario de Planificación Energética cordobés.

Por su parte, el secretario de Enegía y Minería pampeano, Matías Tosso, destacó el creciente protagonismo de las jurisdicciones provinciales en la definición de sus estrategias energéticas. “Hoy la responsabilidad está cada vez más en cabeza de las provincias, que tienen que desarrollar estrategias de abastecimiento energético capaces de responder a las necesidades actuales y, al mismo tiempo, acompañar los proyectos de crecimiento y desarrollo armónico de todo el territorio”, afirmó el secretario de Energía de La Pampa.

RIGI, capital y la búsqueda de previsibilidad

El financiamiento fue otro de los grandes ejes de la Argentina Energy Week. Los paneles "La siguiente fase del auge energético de Argentina: perspectivas de inversión" y "Financiamiento de proyectos energéticos en Argentina: RIGI y más allá" pusieron el foco en el vínculo entre los proyectos argentinos y los mercados internacionales de capitales.

Participaron representantes de la Comisión Europea, la Corporación Financiera Internacional (IFC), Toronto Stock Exchange (TSX), TSX Venture Exchange y ECM Capital Advisors, en un debate que buscó analizar el apetito inversor por la Argentina y las herramientas disponibles para financiar el crecimiento.

Para Guillaume Légaré, Head para América Latina de Toronto Stock Exchange y TSX Venture Exchange, una de las claves pasa por preparar los proyectos para que puedan ser comprendidos y financiados por inversores internacionales. " Queremos ayudar a que los proyectos estén listos para recibir inversión conectándolos con los inversores adecuados y creando vías de acceso a los mercados de capitales", sostuvo.

El ejecutivo explicó que el objetivo es generar una intermediación que permita vincular proyectos e inversores y facilitar el acceso al capital necesario para crecer y expandirse.

En la misma línea, David Chelich, director de Energía Global e Industrias Diversificadas de TSX, destacó el posicionamiento de los mercados canadienses como una vía de acceso para las compañías argentinas. "TMX proporciona una puerta de entrada al capital norteamericano, conectando a las empresas de energía con inversores globales, liquidez y oportunidades de crecimiento", afirmó.

Chelich también destacó que durante la semana se analizaron el apetito de los inversores por Argentina después de las reformas políticas y regulatorias, la forma en que las empresas locales pueden presentar sus proyectos ante inversores internacionales y el papel de TSX y TSXV para acompañar el crecimiento financiero.

Según explicó, ambas bolsas reúnen más de 1.000 empresas vinculadas con recursos y energía, mientras que en los últimos cinco años se captaron u$s161.000 millones canadienses y actualmente cotizan 175 compañías energéticas.

El atractivo, según el ejecutivo, está también en la existencia de un mercado de dos niveles: TSXV para empresas de exploración y desarrollo en etapas iniciales y TSX para compañías con activos más maduros.

Para Román Rossi, director de Banca de Inversión de ECM Capital Advisors, la discusión sobre financiamiento tiene una condición básica. "Sin el capital adecuado, incluso los mejores yacimientos permanecen sin desarrollarse", afirmó.

La previsibilidad apareció también como una demanda central desde el sector empresario. Saul Feilbogen, socio de VMF Abogados, planteó que el desafío argentino es generar condiciones comparables a las de otros mercados. "Argentina necesita ofrecer a los inversores la certeza de que pueden operar sus proyectos como lo harían en cualquier otro país del mundo", señaló.

Latorre coincidió con ese diagnóstico desde la mirada provincial. Para la ministra, las políticas públicas deben orientarse a reconstruir la confianza necesaria para movilizar capital privado. "Quienes formamos parte del sector público y tenemos la responsabilidad de diseñar políticas públicas podemos contribuir generando políticas claras, reglas claras y vehículos adecuados para canalizar las inversiones", sostuvo.

Y agregó: "Necesitamos brindar certezas para que el sector privado vuelva a confiar en la Argentina y en las oportunidades que ofrece el desarrollo de los recursos naturales en cada una de nuestras provincias, y que esas inversiones puedan realizarse con sostenibilidad".

La funcionaria vinculó esa previsibilidad con la capacidad de las compañías de proyectar inversiones y acceder a financiamiento de largo plazo. "Es fundamental que las reglas sean estables y que permitan asegurar la viabilidad de los negocios a largo plazo. Creo que ese es uno de los factores que puede permitir que la Argentina recupere inversiones en el corto plazo y, fundamentalmente, vuelva a tener capacidad de planificación en el largo plazo", remarcó.

Transmisión: el nuevo cuello de botella

El crecimiento de la generación y la posibilidad de sumar nuevos proyectos renovables llevaron la discusión hacia otro punto crítico: la red eléctrica.

El panel "Reconectando Argentina: Expansión de la red, desafíos y oportunidades" reunió a representantes de EPEN, CAMMESA, AGEERA y Siemens Energy, con el objetivo de analizar la capacidad de transmisión necesaria para acompañar la incorporación de nueva generación y el crecimiento de la demanda industrial.

Para Ezequiel Guil, director de Desarrollo de Negocios para el Sur de Latinoamérica de Siemens Energy, no existe una única herramienta capaz de resolver el problema. "La respuesta no es una solución única, sino una combinación de soluciones: digitalización, electrónica de potencia, baterías, generación flexible y nueva infraestructura de transmisión", afirmó.

Guil también ubicó a la Argentina frente a una oportunidad de transformación económica de mayor escala. "Argentina se encuentra en un punto de inflexión clave. Después de un siglo como país agroexportador, en los próximos cinco a diez años el país podría convertirse en un gran exportador de gas, GNL, litio y cobre", sostuvo.

La frase resume uno de los principales ejes que atravesaron las distintas mesas: la posibilidad de que el desarrollo energético y de los recursos naturales deje de estar limitado al mercado interno y se convierta en una plataforma exportadora. Pero para eso no alcanza con contar con recursos. Hace falta infraestructura capaz de acompañar el crecimiento de la producción.

Vaca Muerta, petróleo y gas: de la producción al mercado exportador

El programa también incluyó sesiones dedicadas a la evolución del mercado argentino de petróleo y gas, la producción y el midstream, la ejecución de proyectos EPC, logística, el RIGI y la incorporación de nuevas tecnologías.

En este segmento participaron referentes de compañías como Petróleos Sudamericanos Energy, Bentia Energy, Quintana Energy, Martifer Energy, New Energy Argentina y Arengy Technologies, además de representantes de empresas vinculadas a la infraestructura y la cadena de proveedores.

El denominador común fue la transformación de Vaca Muerta en un desarrollo que ya no se mide únicamente por su capacidad de aumentar la producción, sino por su potencial para generar excedentes exportables. En ese contexto, el VMOS y los proyectos vinculados con Argentina LNG fueron presentados como parte de una infraestructura necesaria para dar el siguiente paso: convertir el crecimiento productivo en una plataforma energética con capacidad exportadora.

El desafío, nuevamente, aparece en la ejecución. Los recursos existen, pero deben estar acompañados por ductos, plantas, terminales, transporte, servicios, proveedores, financiamiento y condiciones regulatorias que permitan sostener inversiones de largo plazo.

Renovables: crecer cerca de la demanda

La energía solar tuvo un espacio específico dentro de la agenda, con el panel "Solar Energy in Argentina: Market Insights", moderado por Jeremías Maratta, Head of Energy & Mining de Banco Comafi.

Participaron Natalia Del Cogliano, gerenta de Relaciones Institucionales de Coral Energía; Lucas Estrada, presidente de EPSE San Juan; Gabriel Vendrell, Energy Resources Manager de Aluar; Julio Temen, Sr. Commercial Manager de YPF Luz; y Marcelo Alvarez, presidente de CADER.

La discusión dejó planteados tres factores que marcarán la próxima etapa de crecimiento de la energía solar en Argentina: San Juan se consolida como uno de los principales polos de desarrollo fotovoltaico, la capacidad de transmisión aparece como una limitación cada vez más relevante y, aunque la baja en el precio de los paneles permitió destrabar nuevos proyectos, el costo del capital continúa siendo uno de los principales desafíos para las renovables.

Gabriel Vendrell, responsable de Recursos Energéticos de Aluar, explicó cómo cambió la mirada de la compañía sobre el sector: " Entramos en el mercado energético por necesidad, pero hoy vemos la energía renovable como una gran oportunidad de crecimiento".

A su vez, Julio Temen, director Comercial Senior de YPF Luz, apuntó al almacenamiento como uno de los próximos pasos: " El almacenamiento en baterías es el siguiente paso, haciendo viables proyectos que de otro modo no serían factibles sin una solución híbrida".

El debate mostró que la energía solar ya pasó de ser una oportunidad emergente a una tecnología en proceso de escala, pero su crecimiento futuro dependerá de resolver simultáneamente transmisión, financiamiento y almacenamiento.

Del Cogliano planteó una alternativa vinculada con proyectos de menor escala y más próximos a los centros de consumo. "Desde Coral Energía vemos una oportunidad en proyectos solares de mediana escala. Parques de hasta 50 MW, cerca de demanda, con menor obra de transporte y tiempos de ejecución más cortos. Es el segmento donde hay más capacidad disponible", señaló.

La ejecutiva agregó que ese es un segmento en el que Coral Energía ya trabajó con proyectos en Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero y San Juan.

La compañía también destacó durante el encuentro el desarrollo de más de 259 MW en proyectos solares y de almacenamiento y su presencia en seis provincias. "Somos la empresa que mayor cantidad de proyectos está realizando en simultáneo en 6 provincias del país, lo que demuestra la solidez de nuestro equipo y la versatilidad para implementar diversos desarrollos de energía donde más se necesita", sostuvo Del Cogliano.

La discusión sobre renovables volvió así a conectar generación con infraestructura. La disponibilidad del recurso solar no es suficiente si la red no tiene capacidad para evacuar la energía, mientras que la ubicación cercana a los centros de demanda puede abrir oportunidades para proyectos que requieran menores inversiones en transporte.

Industria, proveedores y desarrollo local

La expansión energética también plantea un desafío sobre la cadena de proveedores y la capacidad de las empresas argentinas para acompañar los grandes proyectos. En ese sentido, Quinto Fabio Gebert, líder de Calidad y Proyectos Especiales de Loma Negra, destacó el vínculo con proveedores locales. " Para nosotros es una prioridad trabajar con equipos y proveedores locales, desarrollando alianzas que generen valor en cada región", afirmó.

La mirada resulta relevante en un escenario en el que el crecimiento de Vaca Muerta, las renovables, la infraestructura eléctrica y los proyectos vinculados con minería y recursos naturales pueden generar una demanda creciente de bienes y servicios. No se trata solamente de atraer capital para construir nuevos activos, sino también de desarrollar una cadena industrial capaz de abastecerlos y capturar parte del valor generado por esas inversiones.

Cristopher Ponce, ESS Solutions Engineer LATAM de Jinko ESS, explicó el enfoque de la compañía sobre las soluciones BESS y su integración a gran escala. La empresa trabaja sobre toda la cadena de valor, desde las celdas y el sistema de gestión de baterías (BMS) hasta los sistemas de conversión de potencia (PCS), gestión de energía (EMS) e integración completa.

Ponce destacó que los proyectos de almacenamiento pueden contribuir a integrar una mayor cantidad de generación renovable, mejorar la estabilidad de las redes y cubrir la brecha entre la generación solar y la demanda. “No solo nos centramos en fabricar sistemas de almacenamiento de energía por batería; estamos desarrollando e integrando soluciones constantemente para satisfacer las necesidades de este mercado”, señaló.

La presentación incluyó además un proyecto BESS + solar de gran escala en Chile, con 340,2 MW de potencia y 1,61 GWh de capacidad de almacenamiento distribuidos en cuatro sitios, como ejemplo de la integración del almacenamiento con la generación fotovoltaica.

El financiamiento también alcanza a toda la cadena

El papel de la banca apareció como otro de los puntos de conexión entre los grandes proyectos y las empresas que integran la cadena de valor.

Sebastián Ferreyra, Head of CIB & Corporate Sales de Banco Comafi, señaló que el crecimiento del sector energético requerirá ampliar las alternativas disponibles para financiar inversiones. "El sector energético va a seguir siendo uno de los motores de la economía en los próximos años y, para acompañar ese crecimiento, es necesario pensar en nuevas alternativas de financiamiento que complementen a la banca tradicional", sostuvo.

Ferreyra tomó como referencia la reciente emisión de YPF por u$s1.200 millones, que recibió ofertas por el doble del monto, como una señal de la dinámica que existe alrededor del financiamiento energético. Desde Comafi, explicó, el objetivo es acompañar tanto a grandes compañías como a empresas de la cadena de valor mediante herramientas de financiamiento estructurado.

También destacó el leasing como una alternativa para financiar hasta el 100% de inversiones en bienes de capital, incluyendo maquinaria, vehículos, software y equipamiento tecnológico. "Nuestro objetivo es acompañar a toda la cadena de valor energética con soluciones adaptadas a las necesidades de cada proyecto", afirmó.

Una agenda común: capital, infraestructura y ejecución

Más allá de las diferencias entre hidrocarburos, generación eléctrica, renovables, infraestructura y financiamiento, los distintos paneles de Argentina Energy Week terminaron confluyendo en una misma discusión, que muchas veces se escucha en otros foros. Argentina tiene recursos. Tiene proyectos. Tiene inversores interesados. Y también tiene una agenda creciente de iniciativas bajo el RIGI. El desafío consiste ahora en hacer coincidir esos elementos.

La infraestructura eléctrica aparece como una de las principales restricciones para continuar sumando generación. El financiamiento es determinante para transformar proyectos en activos productivos. La previsibilidad regulatoria resulta necesaria para que las inversiones de largo plazo puedan sostenerse. Y el desarrollo de proveedores locales será clave para que una parte mayor del impacto económico quede en las distintas regiones.

En petróleo y gas, el desafío pasa por ampliar la infraestructura que permita monetizar el crecimiento de Vaca Muerta y avanzar hacia mercados internacionales. En renovables, por encontrar soluciones para la transmisión, el almacenamiento y el costo del capital. Y en todos los casos aparece una misma palabra: ejecución.

La tercera Argentina Energy Week buscó precisamente poner esa discusión en el centro. Durante tres jornadas, el encuentro reunió a autoridades, compañías, inversores, bancos, bolsas, proveedores y especialistas para analizar cómo pasar de los anuncios y las oportunidades a proyectos capaces de concretarse.

Para IN-VR, ese es justamente el momento que atraviesa la Argentina. Como resumió Papagrigoriou al inaugurar el encuentro: "Argentina se encuentra en un momento interesante, pasando de ser un país con mucho potencial sin explotar a un país que ejecuta proyectos".

El desafío que queda planteado para los próximos años será determinar cuánto de ese potencial puede transformarse efectivamente en infraestructura, producción, exportaciones, inversión y desarrollo económico.