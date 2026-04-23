Plazo fijo en 2026: cuánto hay que invertir para generar una ganancia de $25.000 a 30 días

El rendimiento de esta herramienta depende del capital inicial, la tasa aplicada y el canal elegido.

Con tasas que promedian el 19%, el plazo fijo mantiene su puesto como la herramienta mas usada por los ahorristas más conservadores.

En un panorama protagonizado por tasas moderadas y alta inflación, el plazo fijo mantiene su vigencia entre aquellos que prefieren mantener sus ahorros en movimiento sin grandes fluctuaciones.

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Las tasas de interés varían según el banco y el canal utilizado, con mejores rendimientos en operaciones digitales frente a las realizadas por sucursal. Esta diferencia impacta directamente en el resultado final y puede modificar el capital necesario para alcanzar un objetivo determinado, como $25.000.

Cuánto tengo que invertir para generar $25.000

Para calcular el capital necesario, es fundamental tener en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA) y el plazo de inversión. En el caso de un plazo fijo tradicional a 30 días, el interés se calcula de forma proporcional sobre el capital.

Tomando como referencia el Banco Nación, que actualmente ofrece una TNA del 18% en sucursal y del 19% en canal electrónico, el monto estimado para alcanzar una ganancia de $25.000 es de $1.750.000.

Con ese capital:

Por sucursal (TNA 18,00%): la ganancia se ubica en $25.890,41.

(TNA 18,00%): la ganancia se ubica en $25.890,41. Por home banking (TNA 19,00%): el rendimiento asciende a $27.328,77.

Esto muestra cómo una diferencia de un punto porcentual en la tasa puede generar un ingreso mayor en el mismo período. Cuanto más alto sea el capital invertido, mayor será el interés generado, ya que el plazo fijo tradicional trabaja con interés simple dentro del período de 30 días.

Si el dinero se reinvierte mes a mes, el rendimiento puede variar según la evolución de las tasas, que dependen del contexto económico y de las decisiones del Banco Central.

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Todo lo que hay que tener en cuenta antes de invertir en esta herramienta

Antes de constituir un plazo fijo, es importante analizar varios factores:

Uno de los principales es la inflación. Si el aumento de precios supera la tasa de interés ofrecida por los bancos, el rendimiento es negativo.

También hay que considerar la liquidez. El dinero que invertimos queda inmovilizado durante el plazo que elegimos, generalmente 30 días.

Otro aspecto fundamental es el canal de inversión. Operar a través de home banking suele ofrecer tasas más altas que hacerlo en sucursal, lo que se traduce en un mejor rendimiento. Incluso es recomendable comparar entre distintos bancos y billeteras virtuales, ya que las tasas pueden variar y generar diferencias en la ganancia.

Por último, es importante tener en cuenta que el plazo fijo es una herramienta de bajo riesgo, pero también de rentabilidad limitada. Existen otras alternativas, como los plazos fijos UVA o los fondos comunes de inversión, que pueden ofrecer mejores resultados en determinados contextos, aunque con mayor complejidad.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

El plazo fijo sigue siendo una opción elegida por quienes buscan previsibilidad. Permite conocer de antemano cuánto se va a ganar y no requiere conocimientos avanzados del mercado financiero.

Para generar ingresos significativos, es necesario contar con un capital elevado, como se observa en el caso de quienes buscan obtener $25.000 en un mes. La clave está en evaluar el contexto económico, comparar tasas y definir si esta herramienta se ajusta a los objetivos financieros de cada ahorrista.