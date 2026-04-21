Lo que podés ganar en un plazo fijo de $500.000 a 30 días

Este tipo de inversión sigue siendo una de las opciones más elegidas por los argentinos para invertir sus ahorros: conocé cuánto podés ganar.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas que buscan una manera de invertir su dinero, sin asumir grandes riesgos.

En un contexto económico donde hay una búsqueda constante de alternativas que ayuden a conservar el valor del dinero, esta inversión vuelve a posicionarse como una de las herramientas más utilizadas por los argentinos.

Es una gran opción debido a su simplicidad. Se trata de una inversión que es segura, de bajo riesgo y con un rendimiento previsible, es decir que sabemos cuánto vamos a ganar desde el momento en que lo constituimos.

Las tasas de interés del plazo fijo, las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los bancos varían según la entidad y el canal utilizado para realizar la operación . En general, los bancos ajustan sus tasas en función del contexto económico y las decisiones del Banco Central.

Actualmente hay algunas diferencias , aunque en general están en un rango moderado. Esta diferencia entre entidades hace que comparar opciones sea clave antes de invertir.

Entre los principales bancos del país, los valores actuales son los siguientes:

Banco de la Nación Argentina: 19%

Banco Santander: 16,5%

Banco Galicia: 18,25%

Banco Provincia: 21,5%

Banco Credicoop: 18,5%

Banco Macro: 21,5%

BBVA: 20,5%

ICBC: 19,75%

Banco Ciudad: 19%

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Los intereses que genera un plazo fijo de $500.000 a 30 días

Al invertir $500.000 en un plazo fijo a 30 días en home banking con una tasa nominal anual del 20,75%, la ganancia estimada es de $7.808,22. Esto significa que, al finalizar el período, el inversor recibirá un total de $507.808,22, sumando el capital inicial más los intereses generados.

Este rendimiento, a pesar de que no es elevado, sigue siendo valorado por las personas que prefieren ganar un poquito menos pero que priorizan la seguridad y la previsibilidad.

A diferencia de otras inversiones, al realizar un plazo fijo, no vas a tener que preocuparte de que haya fluctuaciones ni riesgos relacionados con el mercado, lo que vas a recibir es lo que se aceptó a la hora de si constitución. Además, permite renovar la inversión mes a mes, generando un efecto acumulativo si se reinvierten los intereses.

El cálculo es sencillo pero relevante: el banco toma la tasa anual, la calcula en función de los días que se eligió guardar el donero y determina el interés correspondiente. En este caso, al tratarse de un plazo fijo a 30 días, el rendimiento es proporcional a ese período.

De igual forma, el análisis no puede dejar de lado el contexto inflacionario. Si bien el plazo fijo garantiza una ganancia en pesos, esa rentabilidad puede quedarse atrás si la inflación mensual se mantiene en niveles similares o superiores. Por eso, muchos especialistas recomiendan evaluar no solo la tasa ofrecida, sino también la evolución de los precios.

Otra de las dudas frecuentes entre los usuarios es si existen diferencias entre constituir un plazo fijo de manera presencial en una sucursal bancaria o hacerlo a través de home banking. En la actualidad, no suele haber mucha diferencia en los rendimientos entre las dos opciones.

De igual forma, en el caso de realizar esta operación por sucursal, el rendimiento es algo menor:

Intereses: $7.397,26

Monto total: $507.397,26

TNA: 18%

TEA: 19,56%

No es una gran diferencia, pero de igual forma, el home banking se consolidó como la opción más elegida. Esto es debido a su comodidad, rapidez y disponibilidad las 24 horas del día. Su mayor ventaja es evitar la espera y las filas interminables de las sucursales físicas.

No obstante, es importante tener en cuenta que cada banco puede establecer sus propias condiciones. Por eso, antes de realizar la inversión, se recomienda consultar las tasas vigentes y verificar si existen promociones específicas para determinados clientes o canales. Existen simuladores de los propios bancos donde podemos poner el monto y el plazo que queremos invertir.

El plazo fijo continúa siendo una alternativa accesible y fácil de utilizar para quienes buscan invertir su capital con bajo riesgo. Si bien su rendimiento puede quedar por detrás de otras opciones en contextos de alta inflación, su previsibilidad y seguridad lo mantienen como una herramienta clave dentro del menú de inversiones disponibles.