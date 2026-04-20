Cuánto debés invertir en un plazo fijo de 30 días para ganar $30.000

El rendimiento varía según la tasa del banco y si la operación se realiza por sucursal o de forma electrónica: conocé los detalles.

El canal electónico se posiciona cómo el más rentable a la hora de invertir en un plazo fijo.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan una alternativa simple, previsible y de bajo riesgo para hacer rendir su capital. Hoy, con tasas moderadas y la inflación marcando el ritmo de la economía, muchos usuarios se preguntan cuánto dinero necesitan invertir para obtener una ganancia moderada en un período corto como 30 días.

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Alcanzar un rendimiento de $30.000 en un mes requiere un capital considerable . La clave está en evaluar la tasa de interés que ofrece cada banco y en el canal utilizado para realizar la operación, ya que esto genera diferencias importantes en el resultado final.

Las tasas de plazo fijo en Argentina vienen mostrando una tendencia a la baja en los últimos meses. Esto impacta directamente en la rentabilidad de este instrumento, que hoy ofrece retornos más moderados en comparación con períodos anteriores.

En el caso del Banco Nación, se observa una diferencia clara entre las tasas ofrecidas en sucursal y las disponibles a través de canales electrónicos. Actualmente, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 18,00% para operaciones realizadas de forma presencial y en 19,00% para aquellas que se constituyen a través de home banking .

Esta diferencia, aunque parezca chica, tiene un impacto directo en el rendimiento mensual. Dado que el plazo fijo a 30 días calcula intereses en base a una proporción de la tasa anual, incluso un punto porcentual puede traducirse en varios miles de pesos adicionales.

Por este motivo, cada vez más ahorristas optan por realizar sus inversiones de manera digital, no solo por comodidad sino también para acceder a mejores condiciones. El proceso es simple, rápido y permite comparar distintas opciones antes de tomar una decisión.

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Lo que se debe invertir para ganar $30.000 en un plazo fijo

Para calcular cuánto dinero se necesita invertir y obtener una ganancia cercana a $30.000 en 30 días, es fundamental tomar como referencia las tasas actuales y aplicar el rendimiento proporcional al período.

Con un capital de $2.050.000 invertido a 30 días en el Banco Nación, los resultados son los siguientes:

en sucursal, con una TNA del 18,00%, los intereses generados alcanzan los $30.328,77

en el canal electrónico, donde la TNA es del 19,00%, la ganancia alcanza los $32.013,70. En este caso, la diferencia es más marcada y permite obtener un rendimiento superior sin necesidad de aumentar el capital invertido

Entonces, para generar ingresos mensuales significativos mediante un plazo fijo, es necesario contar con un monto elevado de dinero. A diferencia de otros instrumentos más volátiles, el plazo fijo ofrece previsibilidad, pero a cambio de rendimientos más acotados.

También es importante tener en cuenta que el rendimiento está directamente relacionado con tres factores principales: el capital inicial, la tasa de interés y el plazo de la inversión. Si alguno de estos elementos cambia, el resultado final también se modifica.

Por ejemplo, con tasas más altas, el mismo capital podría generar mayores ganancias. En cambio, si las tasas continúan bajando, será necesario invertir más dinero para alcanzar el mismo objetivo de $30.000 mensuales.

En este contexto, muchos ahorristas combinan el plazo fijo con otras alternativas de inversión para mejorar su rentabilidad, aunque eso implica asumir un mayor nivel de riesgo.

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El plazo fijo sigue siendo una opción válida para quienes priorizan la seguridad y la estabilidad. Sin embargo, los números actuales muestran que generar ingresos relevantes en el corto plazo requiere un capital importante, y que elegir correctamente el banco y el canal de inversión puede marcar una diferencia significativa en el resultado final.