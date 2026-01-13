Cuánto sale un panel solar y de cuánto es el ahorro real en la factura de luz + Seguir en









Ante los posibles cortes y los altos costos, hay alternativas para afrontar el verano sin sufrir tanto el calor.

Una alternativa sustentable y de largo plazo para el ahorro energético y económico. Imagen: Freepik

En pleno verano es habitual que el consumo de energía eléctrica se dispare por el uso intensivo de aires acondicionados, heladeras y otros equipos, lo que se traduce en facturas de luz más altas de lo esperado. Ante este escenario climático y económico, muchos hogares en Argentina están evaluando alternativas para reducir sus costos energéticos sin sacrificar confort.

Una de las opciones que más crece es la instalación de paneles solares, que permiten convertir la radiación del sol en electricidad utilizable en el hogar. Esta apuesta por la energía limpia no solo ayuda a mitigar los aumentos en la factura eléctrica, sino que puede representar un ahorro sensible a lo largo del tiempo si se dimensiona y financia adecuadamente el sistema.

Paneles solares La energía fotovoltaica es una alternativa sustentable y económica en el largo plazo. Imagen: Freepik Cuánto sale instalar un panel solar Para conocer el costo del sistema que se quiere instalar, es importante tener en cuenta si se trata de un hogar, una industria pequeña o mediana (PyME) o una industria mayor, de esto dependerá el costo inicial y la necesidad de cada instalación.

En Argentina, la potencia de un sistema solar se mide en kilovatios pico (kWp) y el costo varía según el tamaño y destino de la instalación. Para un hogar promedio, una instalación de entre 2 y 5 kWp suele costar aproximadamente USD 2.000 a USD 4.500 en total (paneles, inversor, estructura e instalación) y puede cubrir una parte importante del consumo diario de energía.

Para una PyME o comercio, se recomiendan sistemas de 10 a 50 kWp, con precios que pueden ir desde USD 20.000 hasta más de USD 40.000, dependiendo de la escala y calidad de los equipos.

En instalaciones industriales mayores, la potencia puede superar los 50 kWp, lo que lleva la inversión a cifras que superan los USD 100.000 en sistemas de gran envergadura. Estos rangos son orientativos y dependen del diseño específico del proyecto y la cotización de componentes al momento de la compra. ¿Conviene?: el ahorro en el corto, mediano y largo plazo Desde el punto de vista del ahorro, los paneles solares pueden comenzar a generar beneficios desde el primer mes si se comparan con el precio de la energía comprada a la red eléctrica. Algunas empresas del sector aseguran que con ciertos modelos de contratación o alquiler solar se puede reducir hasta un 25 %–30 % de la factura de luz desde el inicio, ya que parte del consumo proviene directamente de la energía fotovoltaica generada en el techo del hogar. A mediano plazo, la amortización de la inversión depende del consumo energético del hogar y de las tarifas eléctricas locales. En muchos casos, quienes consumen más energía durante el día (cuando los paneles generan) amortizan la inversión en unos pocos años, especialmente si se utilizan estrategias para maximizar el autoconsumo. En el largo plazo, los paneles solares tienen una vida útil que supera los 20 años con un mantenimiento mínimo, lo que significa que después de recuperar la inversión inicial prácticamente toda la energía producida se traduce en ahorro neto. Esto convierte a los sistemas solares en una alternativa atractiva para hogares que buscan reducir su dependencia de las tarifas convencionales y protegerse frente a futuras subas en la luz.

