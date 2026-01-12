Cuánto sale mantener una pileta en verano 2026: opciones y costos mensuales + Seguir en









El clima comienza a subir aceleradamente y todos nos preguntamos cómo hacer para soportar este calor.

Todos soñamos con la pileta propia para combatir el calor pero, ¿cuánto cuesta mantenerla? Imagen: Freepik

En pleno verano, con este clima y el aumento sostenido de la temperatura, la pileta se convierte en el gran sueño de muchas familias para sobrellevar los días de calor intenso y disfrutar más del hogar. Tenerla lista y en condiciones es sinónimo de descanso, reuniones y alivio frente a las olas de calor.

Sin embargo, más allá del placer, mantener una pileta implica gastos fijos que no siempre se tienen en cuenta al momento de instalarla. Productos, limpieza, consumo de agua y energía forman parte de un presupuesto mensual que puede variar bastante según el tipo de pileta. Entonces, ¿Cuánto cuesta realmente mantener una pileta durante el verano?

Pileta La mejor opción para soportar estos climas y divertirse. Imagen: Freepik Aspectos que influyen en el precio de mantenimiento de la pileta El costo de mantener una pileta depende de varios factores. El tamaño y el tipo de pileta son clave, ya que una pileta pequeña de lona requiere menos insumos que una de material de grandes dimensiones. A mayor volumen de agua, mayor será el gasto en productos químicos, tiempo de filtrado y consumo eléctrico.

Por otro lado, también influye el sistema de filtrado y el tipo de tratamiento del agua como el uso de cloro tradicional, cloración salina u otros productos específicos. Además, deben considerarse los gastos de limpieza y mantenimiento general, como herramientas básicas o reemplazo de filtros.

Además, hay que tener en cuenta que algunas piletas requieren tratamientos puntuales para recuperar el agua o limpiezas profundas, lo que eleva el costo. A esto se suman posibles reparaciones y mejoras, desde grietas hasta cambios de bomba o focos, y la contratación de servicios profesionales externos para el mantenimiento regular.

Precios mensuales para el mantenimiento de una pileta en 2026 Según los valores estimados para 2026, el mantenimiento básico de una pileta promedio incluye la compra mensual de cloro, alguicidas, reguladores de pH y otros insumos, con un gasto que puede ubicarse entre cifras moderadas y más elevadas según el tipo de tratamiento elegido. A esto se suma el consumo eléctrico del motor y el sistema de filtrado. Durante la temporada alta, mantener el agua en condiciones óptimas demanda un gasto aproximado de entre $190.000 y $200.000 mensuales para una pileta promedio, considerando tanto insumos como consumo eléctrico. Los productos más utilizados para el mantenimiento de las piletas son: Cloro granulado o pastillas multifunción: entre $8.000 y $11.000 por kilo , con consumos que se duplican o triplican en piletas de uso intensivo.

Alguicida y clarificador: entre $7.000 y $10.000 por litro .

Correctores de pH: entre $5.000 y $20.000 .

Kit para medir pH y cloro: entre $9.000 y $15.000. En invierno, el gasto se reduce entre un 70% y 80%, debido a que solo se necesita un mantenimiento básico. Además, en el caso de las piletas de material, debe contemplarse la pintura y puesta a punto cada dos o tres temporadas, con un costo de entre $40.000 y $80.000 por lata.

