Sigue el calor en el AMBA y hay alerta por tormentas: cuándo llegan las lluvias y cómo estará el clima en el resto del país

El AMBA tendrá una jornada con máxima superior a los 30 grados. El SMN indicó alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos.

La máxima este martes llegará a 33 grados en el AMBA.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una jornada con máxima superior a los 30 grados y espera la vuelta de la lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para seis provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El organismo indicó que la máxima del martes llegará hasta los 33 grados mientras la mínima será de 25, mientras para la tarde rige una probabilidad de tormentas aisladas (10% al 40%). Para el miércoles la máxima sería similar, aunque con una mínima de 23 y sin alteraciones en la nubosidad.

El jueves las marcas estarán entre los 23 y 30 grados, con una probabilidad de chaparrones de hasta el 40% para la madrugada y mañana, mientras para la tarde y noche se esperan tormentas aisladas. Para el final de la semana, se viviría un leve descenso con térmicas entre los 18 y 28 grados y un cielo ligeramente nublado.

13 ENE I #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

15-60 mm con ráfagas cercanas a 70 km/h en algunos sectores

Granizo



#Lluvia

10-15 mm



#Viento

40-60 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h



Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/vWYwdgJsFE — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 13, 2026 Alerta por tormentas, lluvias y vientos: cuáles son las provincias afectadas El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para el este de Buenos Aires (hacia las ciudades de Chascomús, Magdalena, Punta Indio, Castelli y Gral Lavalle, entre otras), norte de Jujuy, Tucumán y sur de Catamarca, con "actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos, ráfagas de hasta los 70 km/h" y precipitación acumulada entre 15 y 30 mm.





A su vez, se esperan lluvias y vientos para la región cordillerana de Santa Cruz y Tierra del Fuego, con una precipitación acumulada entre 10 y 15 mm y ráfagas de entre 40 y 60 km/h, que pueden llegar hasta los 90 km/h.