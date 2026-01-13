Así fue el meteotsunami que sorprendió a Mar Chiquita, dejó un muerto y decenas de heridos

Videos virales registraron la súbita crecida del mar en Mar Chiquita y Santa Clara, donde una ola de hasta cinco metros provocó heridos y una víctima fatal.

El meteotsunami tomó por sorpresa a miles de turistas que disfrutaban la tarde del lunes en la Costa Atlántica y desató una escena de caos cuando el nivel del mar aumentó de manera abrupta , dejó una persona muerta, decenas de heridos y obligó a una evacuación inmediata con guardavidas actuando contrarreloj.

Las imágenes del fenómeno se viralizaron rápidamente en redes sociales y mostraron la magnitud de un evento poco frecuente, en un contexto de altas temperaturas, mar calmo y gran concentración de bañistas en la orilla.

El evento fue identificado como un meteotsunami, también conocido como marejada, un fenómeno que se produce por una súbita variación del nivel del mar generada por cambios en la presión atmosférica o por vientos intensos. En algunas zonas de Mar Chiquita, el agua llegó a elevarse hasta cinco metros en cuestión de minutos.

Diversas grabaciones permitieron reconstruir cómo se vivió el meteotsunami en tiempo real. Uno de los videos más impactantes fue captado por una cámara de seguridad orientada hacia la albufera de la llamada laguna de Mar Chiquita, una zona con forma de “C” donde se concentró la mayor cantidad de heridos.

En esa grabación, de un minuto y 43 segundos, se observa cómo decenas de personas se encontraban dentro del agua disfrutando del calor y la aparente calma del mar. De repente, tras una breve retirada, las olas comenzaron a intensificarse y el nivel del agua subió de manera repentina.

En ese sector se reportó la muerte de Yair Manno, un joven marplatense de 29 años, jinete de caballos argentino de endurance, que residía en Francia y se encontraba de vacaciones en el país junto a su novia francesa. A pesar de la rápida intervención de los guardavidas y de la Prefectura, el hombre fue rescatado y trasladado de urgencia a un centro médico, donde llegó sin signos vitales.

Otro video, registrado desde un punto distinto de Mar Chiquita, mostró a turistas agolpados en la orilla debido al bajo oleaje previo. Cuando el nivel del mar se elevó hasta cinco metros, muchos perdieron objetos personales y sufrieron heridas mientras intentaban ponerse a resguardo.

Toda la secuencia, desde la súbita crecida del mar hasta la estabilización del oleaje, se desarrolló en no más de 20 minutos. En ese lapso, los socorristas realizaron múltiples rescates y asistencias. En una de las imágenes más crudas que circularon en redes sociales se observa a un equipo de guardavidas practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a una persona en la playa.

Otro de los registros virales mostró cómo un grupo de guardavidas socorrió a una persona herida y la trasladó hasta la calle para que pudiera ser atendida por los paramédicos. Las imágenes dejaron en evidencia la violencia del fenómeno y la rapidez con la que una tarde de descanso se transformó en una tragedia.

Qué es un meteotsunami: el fenómeno marítimo que provocó una muerte en Santa Clara del Mar

Una ola gigante provocó una tragedia este domingo en Santa Clara del Mar, donde un joven murió tras ser arrastrado por el agua y golpearse contra las piedras. El fenómeno dejó además decenas de heridos y al menos una persona sufrió un infarto, según confirmaron fuentes oficiales de la provincia de Buenos Aires.

El titular de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, confirmó que la ola superó los cinco metros de altura y definió lo ocurrido como un evento extremo e imprevisible. “Fue empujado por el agua y golpeó contra unas rocas. Son fenómenos poco frecuentes y difíciles de anticipar”, explicó el funcionario al referirse al fallecimiento del joven.

Especialistas identificaron el episodio como un meteotsunami, un fenómeno oceánico inusual que genera olas de gran magnitud con un comportamiento similar al de un tsunami, aunque con un origen diferente.

A diferencia de los tsunamis clásicos, que suelen estar asociados a terremotos o deslizamientos submarinos, los meteotsunamis son impulsados por eventos meteorológicos extremos, como tormentas intensas, cambios abruptos de presión atmosférica y ondas de gravedad en la atmósfera.

Estas olas se caracterizan por ser progresivas, desplazarse de manera horizontal y tener una duración mucho mayor que las olas comunes. Mientras el oleaje habitual rompe cada pocos segundos, un meteotsunami puede extenderse durante varios minutos o incluso horas, lo que incrementa de forma significativa el riesgo para quienes se encuentran en zonas costeras.