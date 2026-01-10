Lluvias en el AMBA todo el sábado y descenso de temperatura: cuándo dejará de llover y cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA encara un día lluvioso con actividad para toda la jornada. El SMN indicó tormentas para dos regiones del norte.

El sábado tiene probabilidad de lluvia durante todo el día. Mariano Fuchila

La mañana de sábado encara un clima lluvioso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con mínima de 19 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para dos provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El organismo indició para este sábado mínima de 19 y máxima de 24, en medio de una mañana lluviosa con probabilidad de entre 70% al 40%. A partir de la tarde, esta posibilidad se reducirá hacia el resto del día (40% al 70% a la tarde y 10% al 40% a la noche).

Se mantiene el alerta por tormentas fuertes aisladas en Misiones y parte de Formosa.



Sobre la zona de infuencia del Rïo de la Plata habrá fuertes vientos y lluvias leves a moderadas gran parte del sábado.



Más infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/67znSIUr1U — Meteored Argentina (@MeteoredAR) January 10, 2026 El domingo se esperan marcas entre los 17 y 30 grados, volviendo a una máxima de verano que se manifestará a la tarde. Para el comienzo de la semana, el lunes inaugurará una nueva semana intensa en lo que respecta a calor: la máxima llegará a los 34 grados, que se harán sentir hacia la tarde y noche.





Para el resto de los días, tanto el martes como miércoles se estiman máximas cercanas a los 32 y 33 grados, sin lluvias aparentes.

Alerta meteorológica por tormentas: las provincias afectadas El SMN indicó señal amarilla por tormentas para Formosa y Misiones, a la espera de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y precipitación acumulada entre 40 y 70 mm.

Por su parte, el sitio Meteored indicó que la actividad será de "fuertes aisladas" mientras que sobre la "zona de influencia del Río de la Plata" habrá fuertes vientos y lluvias leves a moderadas gran parte del sábado.