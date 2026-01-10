La mañana de sábado encara un clima lluvioso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con mínima de 19 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para dos provincias.
Lluvias en el AMBA todo el sábado y descenso de temperatura: cuándo dejará de llover y cómo seguirá el clima en el resto del país
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El organismo indició para este sábado mínima de 19 y máxima de 24, en medio de una mañana lluviosa con probabilidad de entre 70% al 40%. A partir de la tarde, esta posibilidad se reducirá hacia el resto del día (40% al 70% a la tarde y 10% al 40% a la noche).
El domingo se esperan marcas entre los 17 y 30 grados, volviendo a una máxima de verano que se manifestará a la tarde. Para el comienzo de la semana, el lunes inaugurará una nueva semana intensa en lo que respecta a calor: la máxima llegará a los 34 grados, que se harán sentir hacia la tarde y noche.
Alerta meteorológica por tormentas: las provincias afectadas
El SMN indicó señal amarilla por tormentas para Formosa y Misiones, a la espera de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y precipitación acumulada entre 40 y 70 mm.
Por su parte, el sitio Meteored indicó que la actividad será de "fuertes aisladas" mientras que sobre la "zona de influencia del Río de la Plata" habrá fuertes vientos y lluvias leves a moderadas gran parte del sábado.
