El cambio abrupto en el clima que provocó el meteotsunami en Santa Clara del Mar y cuándo se puede volver a repetir

Una ola gigante sorprendió a los turistas de la playa California Beach, dejando un muerto y 35 heridos.

El meteotsunami que azotó Santa Clara del Mar se originó por un cambio brusco en la presión atmosférica.

Ayer, un meteotsunami golpeó la localidad de Santa Clara del Mar , provincia de Buenos Aires, dejando un muerto y 35 heridos . El fenómeno ocurrió en la tarde, en la playa California Beach, cuando el mar se retiró de manera inusual y comenzaron a aparecer olas gigantes , llevándose sombrillas, reposeras y distintos objetos a su paso.

La víctima fatal, Yair Amir Manno Núñez de 29 años, fue arrastrado por el agua y golpeó su cabeza contra las rocas. Las otras, por su parte, recibieron atención médica por lesiones o crisis nerviosas.

Este incidente fue causado por un cambio abrupto en la presión atmosférica , que generó movimientos del mar similares a los de un tsunami, pero originadas por factores meteorológicos y no sísmicos. A continuación, conocé los detalles.

Un meteotsunami es un fenómeno marino que se origina cuando hay un cambio brusco en la presión atmosférica debido a tormentas intensas, frentes fríos o ráfagas de viento muy fuertes . Esta alteración repentina "empuja" el agua, provocando la formación de olas que se propagan rápidamente hacia la costa.

Y cuando estas ondas llegan a zonas poco profundas, como bahías o playas , se amplifican y transforman en unas de gran altura , que pueden superar los dos metros en algunas circunstancias.

Los antecedentes en la Costa Atlántica

El meteotsunami que sorprendió a Santa Clara del Mar ayer recordó un episodio ocurrido en Mar del Plata en diciembre de 2022.

En esa ocasión, el fenómeno también causó importantes daños materiales en varias playas, como Mariano, Punta Mogotes y La Restinga, aunque afortunadamente no dejó víctimas fatales. La razón principal fue que ocurrió en la madrugada, por lo que las playas estaban casi vacías.

Meteotsunami

La situación fue captada por las cámaras de seguridad de los balnearios, donde se veía claramente cómo el mar avanzaba sobre la arena. En total, se registraron tres olas sucesivas que provocaron un aumento repentino del nivel del mar.

Según los científicos del Gabinete de Oceanografía del INIDEP, si hubiera ocurrido en temporada de mayor concurrencia de turistas o con la marea alta, el resultado podría haber sido catastrófico.

¿Se puede volver a repetir un meteotsunami en la Costa?

El meteotsunami ocurrido en Santa Clara del Mar dejó a la población y las autoridades en alerta. Los expertos aseguran que no es un evento aislado y que las condiciones que favorecen su formación podrían repetirse.

Sin embargo, al ser episodios impredecibles, es difícil determinar cuándo sucedería nuevamente: dependen de una combinación precisa de factores como la velocidad y dirección de los vientos, la presencia de frentes fríos o tormentas, y la profundidad del mar en determinados puntos de la costa.

En cuanto a las medidas de prevención, los especialistas aconsejan estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas y mantener una vigilancia constante sobre las alertas relacionadas con el clima.