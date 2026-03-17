Plazo fijo en marzo 2026: cuánto gano a 30 días si deposito hoy $200.000

Con las tasas vigentes en marzo, los ahorristas pueden calcular el rendimiento de un plazo fijo a corto plazo.

Un simulador de plazo fijo del Banco Nación nos permite conocer cuanto vamos a obtener antes de realizarlo

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas por los argentinos que buscan poder proteger sus ahorros en pesos y mientras obtienen una renta previsible en el corto plazo. A pesar de la gran variedad que hay actualmente de inversiones en el sistema financiero, esta mantiene su popularidad porque es sencilla y permite conocer de antemano de cuanto es el rendimiento que se obtendrá.

Además, al realizarla, el ahorrista no se expone a ningún riesgo de pérdida de capital , a diferencia de lo que sucede con otras alternativas de inversión en las que sí existe la posibilidad de obtener resultados negativos o enfrentar cambios en el mercado que afecten el dinero invertido.

En marzo de 2026, las tasas ofrecidas por los bancos permiten calcular con claridad cuánto dinero se puede ganar al realizar un depósito a 30 o de hasta 370 días , que son el plazo mínimo y máximo requerido para poder usar este instrumento. El resultado, igualmente, puede depender del canal elegido para realizar la operación, ya que las entidades bancarias suelen ofrecer tasas más altas cuando el plazo fijo se crea de forma electrónica .

A partir de los valores actuales, mediante un simulador, es posible calcular de cuánto sería el rendimiento que genera un depósito de $200.000 durante un mes completo , teniendo en cuenta las tasas nominales anuales vigentes.

Los simuladores bancarios permiten calcular de forma aproximada el rendimiento de un plazo fijo según el monto invertido, la tasa aplicada y el canal utilizado para realizarlo.

Para un depósito de $200.000 a 30 días, los resultados varían dependiendo de si la operación se realiza en una sucursal bancaria o a través de medios electrónicos.

Si el plazo fijo se realiza en una sucursal, el cálculo estimado es el siguiente:

Capital inicial: $200.000

Intereses ganados: $3.369,86

Monto total al vencimiento: $203.369,86

Tasa Nominal Anual (TNA): 20,50%

Tasa Efectiva Anual (TEA): 22,54%

En cambio, cuando la inversión se realiza de forma electrónica, el rendimiento es mayor debido a la tasa ofrecida por el banco:

Capital inicial: $200.000

Intereses ganados: $4.027,40

Monto total al vencimiento: $204.027,40

Tasa Nominal Anual (TNA): 24,50%

Tasa Efectiva Anual (TEA): 27,45%

Esto significa que al invertir el mismo monto durante el mismo período, la diferencia entre hacerlo en sucursal o mediante canales digitales puede superar los $650 en un solo mes.

La explicación está en que muchas entidades financieras buscan incentivar el uso de plataformas digitales ofreciendo tasas más competitivas para los plazos fijos constituidos por home banking u otras aplicaciones digitales.

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El plazo fijo tradicional funciona de forma simple: el cliente deposita un monto determinado durante un período mínimo de 30 días, al vencimiento recibe el capital original junto con los intereses generados según la tasa vigente cuando se realizó el depósito y tiene la opción de retirar la ganancia o reinvertirla junto con el capital original.

Durante ese período el dinero permanece inmovilizado. Por lo que si la persona no está dispuesta a perder el interés que iba generar el plazo fijo, no lo puede retirar antes de la fecha de vencimiento sin cancelar la operación.

Sin embargo, la previsibilidad de su rendimiento es uno de los factores por los que este instrumento sigue siendo uno de los más utilizados por los ahorristas que priorizan opciones de bajo riesgo dentro del sistema financiero.

Además, los simuladores disponibles en los sitios web de los bancos permiten estimar rápidamente cuánto se ganará antes de realizar la operación, lo que facilita a las personas el poder comparar con las otras alternativas disponibles y elegir a la entidad que ofrece el mejor rendimiento.