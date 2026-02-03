Merval: ¿Cambio de tendencia?

El índice líder del mercado argentino vuelve a poner a prueba la resistencia de los 3.200.000 puntos, máximo histórico alcanzado en noviembre. Depositphotos

El índice S&P Merval vuelve a colocarse en el centro de la escena del mercado local al intentar nuevamente quebrar la zona de los 3.200.000 puntos, nivel que funcionó como máximo histórico en noviembre y que desde entonces se consolidó como una resistencia clave. El actual movimiento se da en un contexto de mayor volumen y con un comportamiento de precios que sugiere acumulación, luego de varios meses de lateralización. La reacción positiva del índice refuerza la idea de que el mercado está poniendo a prueba un techo técnico de largo plazo, cuya ruptura podría redefinir la dinámica de corto y mediano plazo.

Desde el punto de vista técnico, el Merval se ha movido durante los últimos meses dentro de un rango bien delimitado, con la zona de los 2.800.000 puntos actuando como soporte estructural. Cada corrección hacia ese nivel encontró demanda, lo que evidencia la presencia de compradores dispuestos a defender precios más altos. Este comportamiento reduce la probabilidad de una corrección profunda y consolida a los 2.800.000 como un piso relevante para el actual esquema de mercado, siempre que no se produzca un quiebre claro y sostenido por debajo de esa zona.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas El comportamiento de precios y el aumento del volumen sugieren un proceso de acumulación tras varios meses de lateralización. Depositphotos La resistencia clave que define un posible cambio de tendencia La resistencia en torno a los 3.200.000 puntos no solo es significativa por tratarse de un máximo histórico, sino también porque marca el límite superior de una estructura lateral que se viene desarrollando desde noviembre. Una superación clara y convalidada por cierres diarios por encima de ese nivel implicaría un cambio de estructura, pasando de un movimiento lateral a uno potencialmente alcista. En términos técnicos, esto abriría la puerta a una fase de descubrimiento de precios, sin referencias inmediatas de resistencia, lo que suele habilitar recorridos más amplios al alza.

Este intento de ruptura se da además en un contexto donde los activos argentinos continúan mostrando una fuerte sensibilidad a las expectativas macroeconómicas, al comportamiento del dólar y a la evolución del riesgo país. La mejora relativa en las cotizaciones sugiere que parte del mercado comienza a anticipar escenarios más favorables, o al menos una mayor estabilidad, lo que se traduce en un reposicionamiento gradual hacia acciones líderes. Sin embargo, la confirmación de la tendencia dependerá de la capacidad del índice para sostenerse por encima del máximo previo y evitar falsas rupturas.

Bolsa Merval ADRs Bonos Las acciones argentinas reaccionan a las expectativas macroeconómicas, al dólar y a la evolución del riesgo país. Un punto técnico decisivo para el rumbo del mercado local En síntesis, el Merval se encuentra en un punto técnico decisivo. La zona de los 3.200.000 puntos actúa como la última barrera antes de un posible cambio de régimen, mientras que los 2.800.000 continúan siendo el soporte clave que ordena la estructura actual. La resolución de este rango definirá el sesgo del mercado en los próximos meses y marcará si el índice argentino está en condiciones de retomar una tendencia alcista de mayor alcance o si deberá prolongar el proceso de consolidación.

