Javier Milei recibirá a Luciano Benavides tras su consagración en el Dakar

El Presidente mantendrá un encuentro con el campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos, luego de su victoria en Arabia Saudita.

El presidente Javier Milei recibirá este martes al mediodía en la Casa Rosada al piloto argentino Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos. Benavides, de 30 años y oriundo de Salta, se consagró en Arabia Saudita en una definición ajustada y marcó uno de los hitos más destacados del deporte motor argentino en la última década.

La audiencia está programada para el mediodía, según la agenda oficial del Poder Ejecutivo, y se enmarca en un reconocimiento institucional al logro deportivo del salteño. Benavides logró el título tras una competencia exigente y una ventaja mínima en tiempo sobre sus perseguidores, consolidando una actuación sobresaliente en su novena participación en el Dakar.

Tras su regreso al país, el campeón fue recibido con actos en su provincia natal y participó de una conferencia de prensa donde repasó su experiencia en la competencia. El encuentro con el jefe de Estado se presenta como un cierre de esa etapa de homenaje institucional al deportista que colocó la bandera argentina en lo más alto del podio internacional.

Luego de su regreso al país, Benavides encabezó una conferencia de prensa en las instalaciones de Grupo Simpa, representante oficial de KTM en Argentina, donde repasó una consagración que llegó en su novena participación en el Dakar y a los 30 años.

luciano benavides dakar Luciano Benavides se consagró campeón de Dakar. La edición 2026 quedó marcada por una de las diferencias más estrechas de la historia, con una victoria definida por apenas dos segundos. “Es un sueño hecho realidad. Fue una carrera durísima, que se definió hasta el último kilómetro. Ganar el Dakar por apenas dos segundos es algo increíble y habla de lo exigente que es esta competencia”, expresó el piloto, quien también destacó el trabajo del equipo y el orgullo de representar al país en lo más alto del rally mundial.