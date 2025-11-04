Celulares, electrodomésticos y tecno, lo más buscado del Cyber Monday 2025: cómo acceder a las ofertas y cuotas sin interés

Más de 5 millones de personas ingresaron al sitio oficial del evento. Las búsquedas se concentraron en productos de tecnología y financiación en cuotas.

El Cyber Monday se extenderá hasta el próximo miércoles a la medianoche.

El Cyber Monday 2025 volvió a convertirse en uno de los eventos más esperados del año por los consumidores argentinos. Con más de 5 millones de usuarios que ingresaron al sitio oficial durante las primeras jornadas, las cifras superaron las expectativas y confirmaron que el comercio electrónico sigue pisando fuerte en el país.

Durante el primer día, el tráfico alcanzó su punto máximo el lunes a las 23 horas , cuando más de 187.000 usuarios estuvieron conectados simultáneamente en busca de descuentos. Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) explicaron que el comportamiento de compra fue similar al de años anteriores, aunque con un foco mayor en productos de alto valor y opciones de financiamiento.

Entre los rubros más elegidos, celulares, electrodomésticos y artículos tecnológicos se posicionaron en el podio, impulsados por las ofertas en cuotas sin interés y la posibilidad de acceder a marcas reconocidas con rebajas significativas. También se destacaron categorías como indumentaria, viajes y decoración para el hogar, que mantienen una demanda estable cada año.

El mapa de visitantes del Cyber Monday mostró una concentración clara: la provincia de Buenos Aires encabezó la lista, seguida por CABA , Córdoba , Santa Fe , Mendoza y San Miguel de Tucumán .

Las zonas urbanas y con mayor conectividad digital volvieron a marcar tendencia en las compras online. Desde la CACE señalaron que el crecimiento en provincias del norte del país demuestra cómo la compra digital ya no es exclusiva de los grandes centros urbanos , sino una práctica cada vez más extendida.

Aunque el acceso a la financiación sigue siendo un factor clave, los consumidores del interior del país mostraron un comportamiento cada vez más confiado en la compra online, especialmente en categorías como hogar y electro.

Ranking de categorías más visitadas en el primer día

Durante el arranque del evento, “Electro y Tecno” lideró el ranking de categorías más exploradas, seguido por “Indumentaria y Calzado” y “Viajes”.

Las preferencias de los usuarios reflejan una combinación entre necesidad y deseo: mientras muchos aprovecharon para renovar electrodomésticos o comprar celulares, otros planificaron escapadas para el verano 2026.

El listado completo del top 10 de categorías fue el siguiente:

Electro y Tecno

Indumentaria y Calzado

Viajes

Muebles, Hogar y Deco

Salud y Belleza

Deportes y Fitness

Motos y Autos

Bebés y Niños

Super, Gastronomía y Bodegas

Servicios y Varios

Este comportamiento muestra que, aunque la inflación afecta la planificación de gastos, los consumidores siguen priorizando la tecnología y el confort del hogar, acompañados por la búsqueda de experiencias y bienestar personal.

Los términos más buscados a través de Cybot, el robot artificial del Cyber Monday

Una de las novedades del evento fue Cybot, el agente de inteligencia artificial desarrollado por la CACE para mejorar la experiencia de navegación.

El sistema permitió identificar los intereses más repetidos entre los usuarios: “ofertas”, “celulares” y “promociones” encabezaron el ranking, seguidos por productos específicos como Smart TV, freezer, cafetera, notebook y aire acondicionado.

Además, el término “cuotas sin interés” se ubicó entre los más buscados, lo que refleja la importancia que tienen las facilidades de pago para concretar las compras en contextos económicos ajustados.

Los organizadores destacaron que la herramienta ayuda a los usuarios a encontrar más rápido lo que buscan y a las marcas a detectar patrones de consumo en tiempo real. Sin embargo, también admiten que el comportamiento digital puede cambiar de un día para otro, impulsado por la viralización de ciertos productos en redes sociales o por promociones de último momento.

Cuándo finaliza el Cyber Monday

El Cyber Monday 2025 se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre a las 23:59, con descuentos especiales en más de 1.000 marcas que participan a través del sitio oficial www.cybermonday.com.ar.

Para quienes aún no aprovecharon las ofertas, los expertos recomiendan comparar precios, revisar las condiciones de envío y priorizar los sitios verificados.