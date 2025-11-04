El Cyber Monday 2025 ofrece hasta 50% de descuento en indumentaria y calzado: los trucos para aprovechar las ofertas

Miles de marcas lanzan descuentos en ropa, calzado y accesorios por tiempo limitado, con promociones especiales y facilidades de pago en todo el país.

La edición 2025 de Cyber Monday ya está funcionando y promete ser uno de los momentos clave para el consumo online en Argentina , especialmente en el rubro moda. Con precios rebajados en indumentaria, calzado y accesorios, los consumidores tienen la oportunidad de anticipar compras para la temporada o renovar su guardarropa con descuentos especiales.

Sin embargo, como sucede en cada gran evento comercial, conviene estar atentos y tomar ciertas medidas , como visualizar previamente el catálogo del año, comparar con precios anteriores y estructurar una lista de prioridades son estrategias que pueden marcar la diferencia entre una compra inteligente y un gasto impulsivo .

Según la web oficial del Cyber Monday, la edición 2025 abarca los días 3, 4 y 5 de noviembre . Durante ese lapso, las tiendas adheridas anuncian promociones y rebajas especiales en múltiples rubros , incluido el de indumentaria y calzado, mediante la plataforma oficial y los sitios de los comercios participantes.

Es clave destacar que pasada la fecha indicada, muchas ofertas caducan o se reducen , por lo que quienes quieran aprovechar al máximo deben actuar con rapidez.

En la categoría de “Indumentaria y Calzado” se destacan múltiples marcas que ya figuran en el sitio oficial del Cyber Monday con ofertas activas . Esta edición incluye productos de grandes firmas de ropa, calzado deportivo, accesorios de moda y complementos que van desde zapatillas hasta carteras de diseño.

El evento permite filtrar ofertas por categoría, lo que facilita encontrar grandes rebajas en prendas de temporada, liquidaciones de stock o combos de accesorios con descuentos. Además, se sugiere revisar los métodos de envío, la política de devoluciones y las cuotas disponibles, ya que pueden variar entre marcas.

Compras online Foto: pexels

Cómo aprovechar las ofertas y no gastar de más en el Cyber Monday

Para sacar el máximo provecho sin caer en compras compulsivas, conviene fijar un presupuesto antes de sumarse al evento y crear una “lista de deseos” con aquello que realmente se necesita o deseaba hace tiempo. Luego durante los días del Cyber Monday, revisar los precios y comparar entre distintas tiendas para corroborar que el descuento sea real.

También es aconsejable observar costos adicionales como el envío o el tiempo de entrega, y asegurarse de que la tienda adherida figure efectivamente en el listado oficial del evento. Finalmente, evitar “sumar por impulso” solo porque aparece la palabra “descuento” y mantener el foco en aquello que realmente vale la inversión.