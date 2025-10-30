Cyber Monday 2025: cómo comprar celulares con hasta 30% de descuento y cuotas sin interés







El evento comercial llega con miles de promociones y financiamiento: cuándo empieza y cómo aprovecharlo.

En el Cyber Monday 2025 podés comprar celulares con descuento y cuotas sin interés de todas las marcas. Gentileza - PhoneArena

El auge del comercio electrónico en Argentina encuentra uno de sus momentos álgidos cada año con la llegada del Cyber Monday 2025, un evento que convoca a miles de marcas y millones de consumidores en busca de descuentos, financiación accesible y renovación de productos. La edición 2025 se perfila como una oportunidad clave para anticipar compras de fin de año, renovar tecnología o adelantar regalos, con estrategias institucionales y propuestas comerciales que buscan movilizar el consumo online.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un contexto económico que exige mayor volumen y mejores condiciones de pago, esta campaña adquiere además un valor simbólico porque no solo se trata de “comprar barato”, sino de aprovechar las herramientas de financiación, los envíos y los filtros para asegurarse de que se trate de un buen negocio.

Qué es el Cyber Monday El Cyber Monday es un evento de ventas online organizado en Argentina por Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que reúne durante varios días a cientos de comercios virtuales con descuentos, cuotas sin interés, envíos promocionales y ofertas especiales. Originalmente se inició en Estados Unidos como una continuación del Black Friday, focalizado en el comercio electrónico, pero en Argentina ha adquirido estructura propia, duración ampliada y categorías múltiples.

Este evento permite al consumidor comparar precios, planificar compras más grandes, como celulares, tecnología o electrodomésticos, y aprovechar condiciones de financiamiento que elevan su atractivo. Tal como señalan los especialistas, la clave está más en la “preparación” del comprador que simplemente en esperar ofertas.

Cuándo empieza y cuándo termina el Cyber Monday 2025 Para la edición de 2025 en Argentina, la fecha oficial se estableció del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre. Algunas fuentes indican que el evento puede extenderse o que ciertas ofertas se activan antes, pero el núcleo central es ese tramo de tres días.

Compras online Foto: pexels Esa duración permite concentrar las ofertas pero también demanda que el consumidor anticipe su estrategia, ya que los primeros momentos suelen incluir “mega ofertas” y stock limitado. Cómo comprar celulares más baratos en el Cyber Monday La categoría “celulares” es una de las más buscadas durante el Cyber Monday. Las guías especializadas recomiendan varios pasos clave : Establecer una lista de deseos con modelos, rangos de precio y características mínimas.

Investigar precios de referencia antes del evento para identificar descuentos reales y evitar promociones ficticias.

Aprovechar cuotas sin interés, medios de pago con reintegros y financiación para maximizar el ahorro.

Verificar stocks, velocidad de envío, condiciones de garantía y optar por modelos recientes con buen soporte técnico. Por ejemplo, se mencionan descuentos esperados en celulares seleccionados del 20 % al 30 % y financiación en 12 o 18 cuotas sin interés. cyber monday.jpg Otros productos con descuentos Más allá de celulares, el Cyber Monday 2025 incluye una amplia variedad de rubros como tecnología y electrodomésticos, indumentaria y calzado, muebles y decoración del hogar, viajes, salud y belleza, motos y autos. Las “Mega Ofertas” y los “Mega Ofertas Top” agrupan productos con rebajas adicionales o condiciones especiales, por lo que los compradores también pueden renovarse en otros rubros vinculados al hogar o al entretenimiento. La clave está en tener un presupuesto definido, seleccionar muy bien las marcas y productos que más convenzan, y prestar atención tanto a los “descuentos” como a los costos asociados (envío, garantía, financiación). Una buena oferta sólo lo es cuando el valor final lo confirma.